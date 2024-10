Solidarité agissante au MSDS : Des antibiotiques de première nécessité d’une valeur de plus 500 millions Cfa offerts aux populations. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Solidarité agissante au MSDS : Des antibiotiques de première nécessité d’une valeur de plus 500 millions Cfa offerts aux populations. Publié le jeudi 3 octobre 2024 | Le Matin

Tweet

«Children Believe», en partenariat avec «Partenaire Canadien pour la Santé Internationale», a procédé à la remise d’une importante quantité de médicaments antibiotiques de première nécessité destinés aux Centres de Santé Communautaires de Bamako, Kati, Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. La cérémonie de remise a eu lieu le vendredi 27 septembre 2024 au ministère de la Santé et du Développement social. Les médicaments sont essentiellement constitués du DALACIN C 300 mg. La valeur marchande des médicaments reçus par le Secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo, est de 569 millions de francs CFA.



Cette donation a pour but de soutenir la prise en charge médicale des femmes et des enfants vulnérables des localités bénéficiaires. Pour le Secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, cette cérémonie est très significative car contribue à améliorer la santé de la population et prévenir certaines pathologies pouvant survenir suite aux inondations dans plusieurs localités du Mali.





Le représentant régional pour l’Afrique de l’ouest de Children Believe, Fabrice PARE, s’est félicité de la concrétisation de cette action après l’implantation de leur bureau au Mali. Il a indiqué que Children Believe œuvre pour la protection de l’enfance et à renforcer les communautés. A la cérémonie, il était accompagné de la représentante-pays Mme Coulibaly Aminata Sangaré.



«Avec cette donation, c’est le Mali qui gagne car, pour nous, la santé est une priorité absolue», a souligné M. Aboubacar Sidiki Fomba, président de la commission Santé et du Développement social du CNT. Il n’a pas manqué de saluer les efforts de la transition pour la mise en œuvre des orientations en matière de santé au Mali.



Naby



Avec le Réseau de Communication du MSDS