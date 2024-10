Bamako a intérêt à rejoindre les BRICS, assure le ministre malien des Affaires étrangères - abamako.com

Bamako a intérêt à rejoindre les BRICS, assure le ministre malien des Affaires étrangères Publié le jeudi 3 octobre 2024

Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères

Bien que le pays africain ne soit pas encore au point de déposer sa candidature, il discute de ce sujet avec Moscou ainsi qu’avec ses confrères de la Confédération des États du Sahel, a confié Abdoulaye Diop à Sputnik.



“Nous pensons que les BRICS représentent un modèle alternatif de multilatéralisme et apportent également un certain équilibre dans les relations internationales”, a fait valoir le ministre, qui s’exprimait en anglais.





Selon M.Diop, l’adhésion au groupe revêt une importance sous deux aspects fondamentaux:



géopolitique: “garantir que les voix de nos pays soient entendues sur la scène internationale”;

économique: la possibilité “de faire commerce en utilisant les monnaies locales et nationales”, ainsi que d’”utiliser la banque des BRICS”.

“Nous pensons donc certainement qu’il s’agit d’une option intéressante pour notre pays”, conclut le ministre malien.



