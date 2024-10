Harmonisation des passeports dans l’espace AES : le Gal Daoud annonce des spécifications techniques communes pour les documents de voyage et d’identité - abamako.com

Harmonisation des passeports dans l`espace AES : le Gal Daoud annonce des spécifications techniques communes pour les documents de voyage et d’identité

Bamako, 3 octobre 2024 – C’est dans une atmosphère empreinte de solennité que se sont achevés, ce jeudi; à l’hôtel Salam, les travaux des experts sur l’harmonisation des documents de voyage et d’identité au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES). La cérémonie de clôture a été présidée par le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali, en présence de nombreuses délégations, notamment celles du Burkina Faso et du Niger.



Dans son allocution, le Ministre MOHAMMEDINE s’est réjoui de la tenue de cette rencontre à Bamako, soulignant son importance dans le renforcement de l'intégration régionale. « Je me réjouis tout particulièrement de la tenue à Bamako, de la réunion des experts sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES) », a-t-il déclaré. Il a exprimé sa gratitude aux délégations des pays frères du Burkina Faso et du Niger, tout en associant ses remerciements aux représentants des structures et départements ministériels maliens ayant contribué au succès de la rencontre.



Le ministre a également rappelé l’engagement des Chefs d’États des trois pays de l’AES, Le Capitaine Ibrahim TRAORE du Burkina Faso, Le Colonel Assimi GOITA du Mali, et Le Général de Brigade Abdourahamane TIANI du Niger, à garantir la mise en circulation de documents de voyage et d’identité biométriques, fiables et sécurisés. « Nous voici donc arrivés à la fin de nos travaux, après deux jours d’échanges qui ont permis de faire un pas qualificatif vers l’objectif ultime de mise en circulation d’un passeport biométrique sécurisé de l’Alliance des États du Sahel », a-t-il ajouté.



Les travaux ont permis d’aboutir à des recommandations fortes, notamment l’élaboration de spécifications techniques communes pour les documents de voyage et d’identité, ainsi que la mise en place d’un groupe de suivi chargé de la mise en œuvre des résolutions adoptées. Le Ministre a salué la rigueur et la pertinence des débats, affirmant que les résultats obtenus constituaient un tournant décisif vers la concrétisation de la vision des Chefs d’État de l’AES : créer un espace où les citoyens burkinabé, maliens et nigériens pourront circuler librement, sans entraves.

La cérémonie s’est conclue par la traditionnelle photo de famille, symbole de l’unité et de la coopération entre les nations membres.



