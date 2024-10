UEMOA : hausse des exportations de 8,9% au 2ème trimestre 2024 ( Rapport) - abamako.com

UEMOA : hausse des exportations de 8,9% au 2ème trimestre 2024 ( Rapport) Publié le vendredi 4 octobre 2024

Les échanges extérieurs se sont consolidés au sein de l'union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) au deuxième trimestre 2024, caractérisés particulièrement par une augmentation des exportations de 8,9%, en glissement annuel, et une baisse de 6,5% des importations sur la période.



L'information a été rapportée dans un document intitulé " Note de conjoncture économique régionale dans l'UEMOA au 2è trimestre 2024" consulté le vendredi 04 octobre 2024 par Abidjan.net.



Ainsi, le document indique qu'au titre du 2è trimestre 2024, l'activité économique interne de l'union fait ressortir une bonne tenue de la production industrielle comparativement à la même période de l'année précédente, notamment, en Côte d'lvoire, au Niger et au Sénégal.



S'agissant de l'exécution budgétaire de l'union ( hors Mali) au 2ème trimestre 2024, elle a été marquée par une amélioration du recouvrement des recettes budgétaires globales établies à 6146,8 milliards FCFA contre 5763,5 milliards FCFA au 2ème trimestre de l'année précédente.



De même, l'on apprend que les dépenses publiques ont augmenté de 424,9 milliards FCFA par rapport à celles relevées il y a un an, soit une hausse de 10,6%.



Auparavant, la note révèle qu'en 2025, la croissance économique de l'union ressortirait à 7,3%.



Sur la période sous revue, a conclu le document, la masse monétaire et ses contreparties se sont également inscrites dans une dynamique de croissance au niveau régional, en particulier, les créances sur les autres secteurs et les créances nettes sur l'administration centrale.





L.Barro