Unités de police : Visite inopinée du DGPN

Politique Unités de police : Visite inopinée du DGPN Publié le dimanche 6 octobre 2024 | Mali Tribune

Le directeur général de la police nationale (DGPN), le commissaire général de brigade de police Soulaïmane Traoré et ses proches collaborateurs, ont effectué, mardi 1er octobre 2024, une visite surprise dans plusieurs unités de police à Bamako.



A l’issue des échanges, le directeur général a félicité les personnels pour les succès engrangés dans la lutte contre la délinquance et la criminalité et les a exhortés à redoubler de vigilance 24 h sur 24, 7 jours sur 7, afin de contrecarrer les plans des ennemis de la paix et de l’ordre public, dans notre pays.





Selon le DGPN, la vigilance est la mère de la sécurité. Il s’est ensuite largement appesanti sur la nécessité de privilégier la collecte et la bonne analyse du renseignement afin d’anticiper sur les actions potentiellement dangereuses, voire criminelles.



Niarra