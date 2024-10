Enseignement secondaire et normal: plus de 150 postes vacants dans l’administration scolaire - abamako.com

Enseignement secondaire et normal: plus de 150 postes vacants dans l'administration scolaire Publié le lundi 7 octobre 2024 | L'Inter de Bamako

Incroyable, mais vrai. Ce qui se passe au sein de l’enseignement secondaire et normal dépasse tout entendement. On a l’impression que les enseignements secondaire et normal font face à une crise de ressources humaines pour remplacer les proviseurs, censeurs surveillants généraux des lycées publics, des directeurs généraux, des directeurs des études, des surveillants des écoles techniques et professionnelles, des Instituts de formation des maîtres (IFM) partis, pour les uns, à la retraite ou ayant bénéficié d’une promotion et de décès pour les autres.

Alors qu’il n’y en est rien. Ces trois ordres d’enseignement (enseignement secondaire général, enseignement technique et professionnel et l’enseignement normal) regorgent de compétences pour occuper les postes vacants. On nous signale qu’il y a plus de cent cinquante (150) postes vacants au sein de ces ordres d’enseignement.

On peut dire qu’il relève plutôt de l’incompétence du Dr Amadou Sy Savané, ministre de l’Éducation nationale que d’une crise de cadres. Plus d’une année à la tête de ce département stratégique, il n’a apporté aucune touche prouvant qu’il est à la hauteur de sa mission.