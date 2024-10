Mali: arrestation de quatre employés d’une compagnie minière canadienne - abamako.com

Mali: arrestation de quatre employés d'une compagnie minière canadienne Publié le lundi 7 octobre 2024

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`Inauguration de la mine d`or de Kofi

Bamako, le 24 Avril 2015, a eu lieu la cérémonie d`inauguration de la mine d`or de Kofi Tweet

Quatre (04) employés de Barrick Gold, compagnie minière canadienne, ont été arrêtés. Il s’agirait de hauts cadres maliens de l’entreprise qui possède avec l’État l’immense complexe aurifère de Loulo-Gounkoto. Au moment où, nous mettions sous presse, les quatre (04) hauts cadres ont été relaxés.

Selon des sources proches de la justice, elle a sanctionné les entreprises minières pour des infractions s’élevant à (225 milliards de F CFA). Ces géants de l’extraction aurifère, soutenus par les grandes banques privées occidentales comme la Royal Bank of Canada ou la française Société générale, se refusent à toute transparence sur leurs activités réelles.

Secteur économique, parmi les plus rentables au monde, le commerce international de l’or reste également l’un des plus secrets: seuls quelques initiés connaissent véritablement le dessous des cartes, et la façon dont s’opère sur place le partage des richesses africaines.



Quelles sont les corporations les plus corrompues en Afrique ?

Selon l’Organisation non-gouvernementale (ONG) Transparency International: «plus de la moitié des Africains interrogés déclarent que la corruption s’est aggravée», que leur gouvernement ne fait pas assez pour l’enrayer et que les policiers sont les plus corrompus, devant les fonctionnaires, les parlementaires, les hommes d’Affaires, l’entourage du président et les juges.