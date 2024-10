Edito : Le Timide accueil réservé au Ministre Abdoulaye Maiga après son discours aux Nations Unies, n’est-il pas le signe d’un désaveu cinglant? - abamako.com

News Editorial Article Editorial Edito : Le Timide accueil réservé au Ministre Abdoulaye Maiga après son discours aux Nations Unies, n’est-il pas le signe d’un désaveu cinglant? Publié le lundi 7 octobre 2024 | L'Alternance

C’est un accueil, à la fois timoré et non mobilisateur, qui a été réservé au chef de la délégation malienne à la 79ième Assemblée Générale des Nations Unies à son retour au pays. Comment celui qui a été accueilli en héros il y a juste deux ans dans les mêmes conditions et après avoir tenu le même discours à la fois vindicatif et va-t’en guerre, puisse être boudé par le peuple malien ? La réponse est que le peuple est las d’écouter les mêmes refrains sans aucune solution encore moins une perspective d’un lendemain enchanteur. Il a désormais le sentiment que les discours de ses dirigeants sont en total déphasage avec ses réalités quotidiennes faites de misère, de faim et de désespoir.

En effet, Pensant pouvoir rééditer l’exploit de 2022, où un accueil mémorable avait été réservé au Ministre d’Etat ministre de l’administration Territoriale et de la décentralisation, porte-parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maiga, après son discours tonitruant et invectivant à l’endroit des chefs d’Etat de la CEDEAO, les dirigeants des organisations mondiales, c’est plutôt une surprise désagréable avec un accueil d’une certaine froideur, voire une indifférence totale des maliens. Qui n’ont été que quelques dizaines à répondre à l’appel du pied des associations et partis politiques soutiens du ministre Abdoulaye Maiga et sa délégation. La surprise a été d’autant plus désagréable que les détracteurs du « vice-premier ministre » n’ont pas porté des gants pour assener des coups au Colonel Abdoulaye Maiga, en qualifiant d’échec patent son accueil et en faisant circuler sur les différentes plateformes et les réseaux sociaux les deux images celles de 2022 et les images d’accueil de 2024. Ces deux images sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ont suscité beaucoup de commentaires, tant des fans du ministre que de ses détracteurs. Si les fans et autres soutiens du ministre trouvent que son discours a été historique, patriotique et souverainiste et que la faible mobilisation pour lui réserver un accueil triomphal s’expliquait par une mauvaise organisation et surtout une mauvaise communication. Les détracteurs du Colonel Abdoulaye Maiga attribuent la faible mobilisation à un grand désintérêt et une indifférence notoire du peuple à des discours infructueux et va-t’en guerre sans jamais être une solution aux multiples défis qui assaillent le résilient peuple malien. Pour les détracteurs du ministre la faible mobilisation est le signe d’un désaveu cinglant de la grande majorité des maliens qui ont trouvé le discours de leur messager aux Nations Unies, jusqu’auboutiste et contre-productif surtout par ce temps de grandes incertitudes et des menaces qui pèsent sur notre pays.

La question qui est sur toutes les lèvres est celle de savoir si les autorités de la transition sont conscientes de la gravité, de la complexité, de l’énormité et de la délicatesse des défis auxquels le Mali est confronté et pour la résolution desquels il a besoin du soutien de tout le monde en général et de ses pays voisins en particulier. Nombreux étaient les maliens à s’attendre à un discours d’apaisement à la tribune des Nations Unies, teinté d’appel à la solidarité internationale, de réconciliation avec les voisins en tête desquels l’Algérie, la Côte d’Ivoire et la Mauritanie. Mais la surprise a été d’autant plus grande que le peuple malien a été servi contre toute attente à un plat réchauffé en changeant simplement de cible. A quand la fin de la tragi-comédie pour un engagement sans faille en faveur de la résolution des crises ?

Youssouf Sissoko

