Communiqué du Rassemblement des Jeunes Leaders Politiques à l’endroit du peuple malien

Chers compatriotes,

Je m'adresse à vous en ce moment crucial pour notre nation. Un appel solennel est lancé à tous les fils

et filles du Mali, sans distinction de classe ou de région, afin de nous unir derrière nos dirigeants et

nos forces armées courageuses. C'est maintenant que notre union est vitale, car ensemble, nous

pouvons surmonter les défis qui nous attendent.



Je vous exhorte à prier, à soutenir moralement nos forces, et à contribuer de toutes les manières

possibles. La défense de notre terre ne repose pas uniquement sur nos forces armées, mais sur chacun

de nous. C’est notre devoir commun.



Diaspora, leaders religieux, autorités traditionnelles, jeunesse et femmes, chacun d'entre vous est

interpellé. Le moment est venu d’agir collectivement pour sauvegarder notre nation, notre héritage

commun.

Bamako, le 05 octobre 2024

Le Président,

S.E.M

Thierno Mamadou DIOP

