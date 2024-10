Mali: Choguel Kokalla Maïga de retour à Bamako après une courte absence - abamako.com

News Politique Article Politique Mali: Choguel Kokalla Maïga de retour à Bamako après une courte absence Publié le jeudi 3 octobre 2024 | Nouvelafrik

Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, absent du Mali depuis fin septembre, a regagné Bamako ce jeudi 3 octobre, selon ses proches. Il était hors du pays pour des «contrôles médicaux», précise certaines sources même si le gouvernement n’a fait aucune communication sur son déplacement privé.



Selon nos recoupements, le Chef du gouvernement, nommé à la Primature en juin 2021, reprend cet après-midi ses activités. Il est prévu dans son agenda au moins quatre audiences dont des rencontres avec certains membres du gouvernement, précise des sources proches de l’institution.



Sa dernière grande apparition publique remonte au 22 septembre dernier. Il n’a pas présidé, le 26 septembre dernier, la rencontre entre le gouvernement et la commission de rédaction de l’avant-projet de la charte pour la Paix et la Réconciliation nationale. Il s’était fait représenter par le ministre de la Justice, Mamoudou Kassogué.



Son absence avait relancé le débat autour de la Primature à Bamako où des informations faisaient état de la désignation du Colonel Abdoulaye Maïga comme Premier ministre par intérim. Dans les faits, ce dernier peut d’office assurer l’intérim conformément au décret du 4 décembre 2022 portant sa nomination en qualité de ministre d’État. Un document qui stipule qu’à «ce titre, il assure l’intérim du Premier ministre, Chef du gouvernement en cas d’absence, d’empêchement et de vacances».