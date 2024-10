Mali : La Russie va commencer à explorer des gisements de lithium, de pétrole et de gaz en novembre - abamako.com

Mali : La Russie va commencer à explorer des gisements de lithium, de pétrole et de gaz en novembre Publié le jeudi 3 octobre 2024

Poutine et Assimi Goita

La Russie commencera l'exploration géologique des gisements de lithium, de pétrole et de gaz au Mali le mois prochain, a déclaré un haut fonctionnaire à Bamako mercredi. Le fonctionnaire, qui a requis l'anonymat, a déclaré à Anadolu que selon le ministre malien de l'économie et des finances, Alousseini Sanou, le premier groupe de spécialistes russes arrivera le mois prochain pour commencer le travail, le calendrier des étapes suivantes du processus étant déjà établi. Ce développement intervient alors que Sanou et la ministre de l'énergie, Bintou Camara, sont à Moscou pour un voyage d'une semaine afin de discuter des opportunités d'investissement. Le fonctionnaire a annoncé que la coopération avec la Russie permettra à la nation ouest-africaine "d'obtenir les ressources nécessaires pour assurer le financement d'autres secteurs économiques". Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont membres de l'Alliance des États du Sahel, créée en septembre de l'année dernière. Les trois pays se sont retirés de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui avait menacé d'intervenir militairement au Niger à la suite d'un coup d'État survenu dans ce pays l'année dernière. Depuis lors, les trois pays ont collaboré pour lutter contre le terrorisme et se sont intégrés dans des domaines tels que le passeport unique, les communications et la diplomatie.



