Bamako, capitale du Mali, bénéficie d’un statut particulier

Monument de la Paix (Bamako)

Le district de Bamako est une circonscription administrative comparable

à la circonscription administrative de région et une collectivité territoriale

comparable à la collectivité territoriale de région. La circonscription

administrative district de Bamako est composée des sept (07)

Arrondissements suivants: Premier Arrondissement, code 01. Deuxième

Arrondissement, code 02. Troisième Arrondissement, code 03.



Quatrième Arrondissement, code 04. Cinquième Arrondissement, code

05. Sixième Arrondissement, code 06. Septième Arrondissement, code

07.

À la tête de chaque circonscription administrative d’Arrondissement est

placé un Représentant de l’État ayant en charge les intérêts nationaux,

le respect des lois et règlements. Ainsi, le gouverneur du district sera le

représentant de la puissance publique comme par le passé. Ensuite, les

représentants du gouverneur seront administrativement nommés à la

tête de chaque Arrondissement.

Les maires sont élus dans les anciennes conditions. Le nouveau statut

défini leur attribution, organisation et fonctionnement.