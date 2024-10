Ces pays d’Afrique possèdent les banques les plus importantes du continent - abamako.com

Économie Ces pays d'Afrique possèdent les banques les plus importantes du continent Publié le mercredi 9 octobre 2024 | Sputnik News Africa

© AFP

La banque mobile, nouveau grigri de la croissance en Afrique

La plupart des banques dotées des plus importants capitaux en Afrique se situent au Maroc et en Afrique du Sud, selon un classement du magazine d'affaires African Business.



Les établissements financiers nord-africains sont en plein essor, selon le Top 100 des banques africaines 2024 établi par le magazine African Business.



Les plus importantes banques du continent d'après leur capital Tier 1 (partie stable des fonds propres) sont:



1.Le Standard Bank Group (Afrique du Sud) avec un capital de 12,5 milliards de dollars;