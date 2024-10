Sécurité : L’Armée annonce des succès à Tin Essako et Tinzawaten - abamako.com

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet



Dans un communiqué publié en fin de semaine passée, notamment le samedi 5 octobre, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a annoncé d’importants succès remportés par les Forces armées maliennes (FAMa). “Dans le cadre des missions de surveillance du territoire, des unités militaires ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules appartenant à des groupes armés terroristes, à mi-chemin entre les localités de Tin Essako et Tinzawaten, le 4 octobre.



Cette colonne, composée de pickups et d’un camion chargé de munitions et de carburant, transportait un grand nombre de combattants armés. Grâce au travail minutieux de ses services de renseignement, plusieurs convois ont été repérés simultanément. La colonne ciblée a été détruite après une observation prolongée en raison du suivi de suspects identifiés dans la région.



L’Etat-major des Armées rassure la population que ses efforts se poursuivront avec détermination pour garantir la sécurité des citoyens sur l’ensemble du territoire national”, a indiqué la Dirpa.



