Brèves : Education nationale : Le mépris !

© aBamako.com par MS

Les nouveaux ministres

La rentrée scolaire au titre de l’année 2024-2025 initialement fixée au mardi 1er octobre a été décalée d’un mois. La nouvelle date fixée est le lundi 4 novembre 2024. Annoncé officiellement par le ministre de l’Education nationale, ce report a été justifié par des “raisons de catastrophe nationale”.



Si telle est la raison officielle, qui semble évidente avec les inondations qui frappent le pays causant d’énormes sinistrés dont un grand nombre a été relogé dans des établissements scolaires, ce report serait également motivé par d’autres raisons. Notamment la colère des enseignants qui ne semblent pas être en odeur de sainteté avec le département de l’Education nationale. En effet, dans une déclaration à une télévision locale, Ousmane Sissoko a fustigé ce qu’il qualifie de “mépris” de la part du ministre Amadou Sy Savané.





Pour ce membre d’honneur du Synefct, plusieurs lettres du Syndicat sont restées sans réponse au niveau du ministère. Des sollicitations qui seraient en lien avec les questions relatives à la rentrée des classes et aux conditions de vie et de travail des maîtres d’écoles. A entendre Ousmane Sissoko parler, la rentrée à la date initiale était tout sauf possible au regard de l’atmosphère tendue qui régnait entre certains enseignants et le ministère de tutelle.



Grammy Award : Le trophée volé a été retrouvé



En milieu de semaine passée, l’un fils d’Ali Farka Touré annonçait la disparition de l’un des trois Grammy Award de son défunt père. Il s’agit de Vieux Touré qui parlait d’un vol à son domicile. Comme par magie, ce trophée tant convoité par les artistes-chanteurs du monde entier a réapparu le samedi 5 octobre.



Selon plusieurs sources dont la famille d’Ali Farka Touré, le trophée a été retrouvé mais avec une partie endommagée. Même scénario qu’il y a six mois ! L’on se rappelle, un cas similaire de vol avait été signalé par le cinéaste Souleymane Cissé qui annonçait, en avril, que son Carrosse d’Or avait été volé avant d’être retrouvé quelques jours plus tard en étant également endommagé. A quel moment ce vol de trophée va finir ?