News Politique Article Politique Après des jours d’absence à Bamako : Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga réapparait Publié le mercredi 9 octobre 2024 | Le Républicain

Après quelques jours d’absence hors du pays, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga réapparait. Requinqué en bloc ? En l’absence de toute communication sur ce voyage du Premier ministre malien, il nous revient que Choguel Kokalla Maïga était en voyage privé, pour ses « contrôles médicaux de routine ». Choguel Kokalla Maïga a regagné Bamako, dans la nuit du mercredi, avant de reprendre du service dès le lendemain jeudi 3 Octobre.



L’image apparue sur les réseaux sociaux montre un Premier ministre souriant et en forme. « L’image annonce le retour du Premier ministre à Bamako, alors que des rumeurs circulaient en son encontre. Pour beaucoup son retour à la Primature était incertain », écrit Info Matin du vendredi 4 Octobre. La primature n’a pas fait une communication sur ce voyage. A son retour au Mali, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a été accueilli par son Directeur de Cabinet, Mohamed Sidda Dicko, en présence d’autres membres du Cabinet.





La dernière apparition publique du Premier ministre datait du 22 septembre dernier. Le 26 septembre, le Premier ministre s’était fait représenter par le ministre de la Justice, des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, lors de la rencontre entre le gouvernement et la Commission nationale de Rédaction de l’avant-projet de Charte de la Paix et de la Réconciliation nationale. L’absence du Premier ministre a été également remarquée à la finale de la quatrième édition de la super-coupe de football Assimi Goïta, au stade Mamadou Konaté.



L’intérim du Premier ministre assuré par le colonel Abdoulaye Maïga ne devrait susciter aucune polémique, la situation étant déjà réglée par le décret du 4 décembre 2022, portant la nomination de ce dernier en qualité de ministre d’Etat. Le ministre d’Etat « assure l’intérim du Premier ministre, chef du gouvernement en cas d’absence, d’empêchement et de vacance », selon ce décret.



B. Daou