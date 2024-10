Télécommunication : le gouvernement lève la suspension de l’importation et de la commercialisation des équipements du KIT STARLINK. - abamako.com

Télécommunication : le gouvernement lève la suspension de l'importation et de la commercialisation des équipements du KIT STARLINK. Publié le mercredi 9 octobre 2024

Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim

Le ministre de la Communication de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration a informé le Conseil des Ministres de la levée de la suspension de l’importation, de la commercialisation des équipements de transmission et de communication dénommé KIT STARLINK.



La suspension du Kit Starlink avait pour objectif, dans une première phase, de préconiser le démantèlement et l’interdiction des terminaux Starlink sur toute l’étendue du territoire national et dans une deuxième phase, d’examiner la faisabilité de l’utilisation légale dudit matériel au Mali afin d’avoir un ou des interlocuteurs officiels qui peuvent être contrôlés par les services nationaux.



En dépit de cette interdiction, il est important de signaler que les kits vendus et installés fonctionnent toujours à travers le pays et peuvent se trouver entre de mauvaises mains.



Dans la recherche d’une solution efficace, plusieurs actions et missions ont été menées par l’Autorité malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication et des Postes relativement aux procédures d’approbation de Starlink auprès des Opérateurs de Télécommunications détenteurs de licence, des fournisseurs d’Accès Internet au Mali et des Régulateurs sous régionaux.



La levée de la suspension de l’importation, de la commercialisation des équipements de transmission et de communication Starlink s’inscrit dans le cadre de la mise œuvre des conclusions de ces missions.



Elle autorise, pour une durée de 6 mois, l’importation et la commercialisation desdits équipements.



Cette période sera mise à profit pour mettre en place un cadre règlementaire et une plateforme d’enregistrement et d’identification de l’ensemble des utilisateurs et équipements Starlink dans notre pays.



