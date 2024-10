Sécurité : l’armée annonce une vaste opération de contrôle dans la région de Kidal - abamako.com

Publié le mardi 8 octobre 2024

Sécurité : l'armée annonce une vaste opération de contrôle dans la région de Kidal

Conférence de presse de la dirpa sur la situation sécuritaire

L'État-Major Général des Armées informe l'opinion publique qu'une opération de contrôle de zone est en cours depuis plusieurs jours dans la région de KIDAL, dans le nord-est du Mali.



C'est au cours de cette progression que les FAMa, arrivées dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats en juillet dernier, non loin de la localité de TIN ZAWATENE, ont récupéré les dépouilles de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur.



Les corps récupérés seront pris en charge conformément aux procédures réglementaires des FAMa et inhumés avec le plus grand respect.



Leur sacrifice continue de guider les FAMa dans la poursuite du combat pour la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. L'État-Major Général des Armées adresse ses condoléances aux familles éprouvées.



L'État-Major Général des Armées remercie le peuple malien de son soutien constant aux FAMa qui sont engagés pour la paix et la sécurité la sécurité du Mali.



MS