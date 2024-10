Insécurité : le procureur anti-cybercriminalité fait des révélations sur les applications Facebook, Tic-toc et Snapchat - abamako.com

Insécurité : le procureur anti-cybercriminalité fait des révélations sur les applications Facebook, Tic-toc et Snapchat Publié le dimanche 6 octobre 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Le procureur Dr Adama Coulibaly

Le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a fait de grosses révélations lors d’une conférence de débat sur le thème: ’’La lutte contre la cybercriminalité: quel rôle dédié à la jeunesse?’’ ce samedi le 05 octobre 2024, au Projet des Jeunes de Sogoniko. Adama Coulibaly a indiqué que ’’toutes les images qu’on utilise, tout ce qui transite par les applications Facebook , Tic-Toc, Snapchat, sont la propriété de WhatsApp aux Etats Unis et tout ce qui transite par Tic-toc est la propriété de Tic-toc en Chine. Même si vous supprimez, ca reste dans leur base de données, et demain ces images peuvent être utilisées contre vous. Il faut utiliser les réseaux sociaux de manière efficiente ’’, a-t-il conseillé



Il a déploré lors de cette conférence que beaucoup de personnes n’ont pas lu les conditions d’utilisation de ces applications avant leurs inscriptions sur ces applications. ’’ Les gens doivent savoir que Facebook, Tic-toc, Snapchat toutes ces applications ne nous appartiennent pas’’, a-t-il ajouté le procureur Coulibaly.



Pour faire face à ces dérives, le procureur Coulibaly a préconisé une éducation numérique et a indiqué que les vidéaste et vidéomens ne sont pas aujourd’hui prévus par la loi malienne.



Sur les insultes sur les réseaux sociaux, le procureur anti-cybercriminalité a prévenu les personnes qui s’adonnent à ces pratiques que la loi s’appliquera dans toutes sa rigueur.



M.S