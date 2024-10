Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Afrique : Le Giaba exprime sa satisfaction et sa reconnaissance au gouvernement malien - abamako.com

Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a accordé le vendredi 4 octobre 2024 une audience à une délégation du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique (GIABA).



La délégation, composée de six membres en mission de quatre jours à Bamako, était conduite par le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, accompagné du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassogué, et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine.





Selon le directeur général du Giaba, Edwin W. Harris Jr., l’objectif de la visite était de s’assurer de l’implication et de l’appui, au plus haut niveau des autorités politiques du Mali, à son organisation dans la perspective du troisième cycle de l’évaluation mutuelle des pays membres du Giaba.



Le Mali, actuellement sous surveillance du Groupe d’Action financière (Gafi), bénéficie de l’appui constant du Giaba dans sa lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce partenariat stratégique vise à aider le pays à améliorer sa conformité aux normes internationales en matière de régulation financière.



Le directeur général a, à cette occasion, exprimé sa reconnaissance et sa satisfaction au gouvernement, en particulier au ministère de l’Economie et des Finances ainsi qu’à la Cellule nationale de traitement des Informations financières (Centif) pour leur résilience face aux défis actuels. Il a également assuré de la continuité de la collaboration, afin que le Mali puisse davantage se positionner. A ce jour, 25 des 27 points du plan d’action ont été achevés ; ce qui constitue un pas significatif vers la sortie du Mali de la liste de suivi accru du Gafi en matière de blanchiment de capitaux.



En ce qui concerne le retrait du Mali de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le directeur a exprimé sa pleine conscience de la situation tout en affirmant la neutralité technique du Giaba. “Nous ne sommes pas politiques, le Mali restera membre du Giaba”, a-t-il ajouté, rassurant ainsi les autorités maliennes sur la poursuite de la coopération avec elles.



Le Premier ministre a chaleureusement salué cette démarche et assuré que le Mali se tiendra en bon élève, suivant attentivement les recommandations du Giaba pour une amélioration significative de la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour la stabilisation économique. Il a réitéré l’engagement du gouvernement malien à maintenir les efforts nécessaires pour sortir durablement de la crise actuelle.