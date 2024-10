Comité national olympique et sportif du mali (CNOSM) Habib Sissoko reçoit les championnes et les champions d’Afrique U18 - abamako.com

Comité national olympique et sportif du mali (CNOSM) Habib Sissoko reçoit les championnes et les champions d'Afrique U18
Publié le samedi 12 octobre 2024

Le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, a reçu le mardi 9 octobre dernier, à son siège, les championnes et les championnes d’Afrique U18 et les membres de l’encadrement technique afin de les féliciter pour leurs exploits lors de l’Afrobasket U 18, Afrique du Sud 2024.



La rencontre s’est déroulée en présence de Diaya Cissé, secrétaire général de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB), Mohamed Oumar Traoré, secrétaire général du Cnosm, Alassane Mariko, directeur exécutif du Cnosm, Tidiane Niambélé, directeur de cabinet du président du Cnosm, Sory Diakité, entraîneur des filles, Moussa Cissé, entraîneur des garçons, les membres de l’encadrement technique des deux équipes, ainsi que les championnes et les champions d’Afrique U18.





Le Mali a participé du 2 au 14 septembre avec deux équipes (filles et garçons) à l’Afrobasket U18 filles et garçons, Afrique du Sud 2024. A l’issue de ce tournoi, nos deux équipes (filles et garçons) ont été sacrées championnes. Quelques semaines, après avoir été accueillis en grande pompe par les autorités, les championnes et les champions d’Afrique U18 étaient chez le président du Cnosm, entouré de ses proches collaborateurs.



Pour le secrétaire général de la FMBB, cette visite est un devoir de reconnaissance envers le Cnosm pour son appui et assistance à l’endroit de la discipline. “Le président de la FMBB étant en déplacement, il m’a chargé d’accompagner les deux équipes championnes d’Afriques U18 et les trophées pour venir ici vous les présenter. Il m’a également chargé de vous remercier pour tout ce que vous faites pour les disciplines sportives au Mali et particulièrement le basket-ball. Vous nous avez toujours accompagné moralement et financièrement afin que notre discipline puisse rayonner sur le plan continental et mondial”, a-t-il expliqué.



S’adressant aux championnes et aux champions d’Afrique U18, le président Habib Sissoko a loué leur bravoure. “Malgré notre absence en Afrique du Sud, nous étions de cœur avec vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au sein du Cnosm pour célébrer ces exploits. Vous avez remporté ses deux grands trophées avec bravoure devant les autres nations présentes à ces tournois de basket-ball.



Ces exploits sont venus au moment où nous souffrais beaucoup par rapport au problème de manque de résultats de nos athlètes aux Jeux olympiques, Paris-2024. Cependant, nous sommes persuadés que d’ici les prochains JO surtout en 2028, vous allez grandir pour défendre les couleurs du pays.



Je suis sûr que vous allez tout faire pour remporter une médaille ou des médailles olympiques pour le Mali. Aujourd’hui, je suis fier avec mes collaborateurs de vous recevoir ici au sein du Cnosm et vous dire merci”, a-t-il précisé en tirade, avant de dire l’accompagnement du Cnosm ne fera pas défaut à l’endroit de la FMBB. Au cours de la visite, le président du Cnosm a offert une enveloppe symbolique à chaque équipe (filles et garçons) en guise d’encouragement et d’avoir honoré le pays.



Pour avoir remporté lesdits trophées, les deux équipes représenteront le Mali à la prochaine Coupe du monde de basket-ball U19 à Lausanne en Suisse en 2025.



Mahamadou Traoré