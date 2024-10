Pour les victimes des inondations : La Chine apporte une aide de 1,724 milliard de F CFA - abamako.com

Publié le samedi 12 octobre 2024

Suite aux récentes inondations qui ont frappé la population malienne et à l’appel à la solidarité de la communauté internationale lancée par le médecin-colonel Assa B. Touré, une cérémonie a eu lieu le 30 septembre 2024 sous la présidence du secrétaire général du ministre de la Santé et du Développement social.



Au cours de cette cérémonie, le gouvernement de la République populaire de Chine a, en plus de l’annonce précédente de 2000 tonnes d’aide alimentaire, décidé d’octroyer une aide alimentaire d’urgence d’une valeur de 1,724 milliard de F CFA. Ce don est composé de riz, d’huile, de pâtes alimentaires et toutes les denrées de première nécessité dont les populations sinistrées ont le besoin.





Cette solidarité du gouvernement chinois a été accompagnée par la Société Chine Pékin Groupe Beikai Zhongdian opérant au Mali pour une valeur de dix millions de F CFA en présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong.



Prenant la parole, le représentant de la société Chine Pékin Groupe Beikai Zhongdian a exprimé son engagement à accompagner le peuple et le gouvernement maliens en cette période assez difficile.



Faisant référence à l’excellence des relations sino-maliennes, l’ambassadeur Chen Zhihong a souligné, qu’une semaine après la célébration de la fête de l’indépendance du Mali, la Chine est pleinement consciente des défis du moment, notamment en matière de sécurité alimentaire suite aux inondations.



C’est pourquoi il est important que le gouvernement et le peuple chinois fassent preuve d’une solidarité agissante envers le peuple et le gouvernement du Mali. L’ambassadeur a rappelé et salué si opportunément le succès de la visite en Chine du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à l’occasion du 9e Focac, visite qui a permis de hisser la coopération entre le Mali et la Chine à un niveau stratégique.



Pour sa part, le secrétaire général du département de la Santé et du Développement social, Dr. Abdoulaye Guindo, au nom du ministre, a remercié la partie chinoise pour son engagement constant aux côtés du peuple malien. Il a félicité SEM Chen Zhihong, qui, au fil des années, ne cesse de démontrer son grand amour pour son pays hôte. Dr. Guindo a assuré que bon usage sera fait des dons par les victimes des inondations.



La remise du chèque géant de 10 millions de nos francs et des dons en nature ont été des moments forts de la cérémonie.