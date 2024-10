Pour être compétitive et s’aligner sur les standards internationaux : Sama Money et la SFI du groupe de la Banque Mondiale signent une convention de partenariat - abamako.com

Pour être compétitive et s'aligner sur les standards internationaux : Sama Money et la SFI du groupe de la Banque Mondiale signent une convention de partenariat Publié le samedi 12 octobre 2024

Le directeur général de Sama Money, Daouda Coulibaly et le Directeur régional Afrique en charge des institutions financières de la Société financière internationale (SFI) du groupe de la Banque mondiale Aliou Maïga ont apposé le mercredi 9 octobre dernier leurs signatures sur une convention de partenariat à l’hôtel Radisson Collection. Ce nouveau partenariat selon le Directeur général de Sama Monay Daouda Coulibaly ne va pas se limiter au simple soutien financier à sa structure; mais permettra surtout de donner les moyens à Sama money de devenir une entreprise alignée sur les standards internationaux tout en la rendant plus compétitive, plus structurée et mieux préparée à affronter les défis futurs.



La signature de cette convention de partenariat s’est déroulée en présence d’un parterre de personnalités composées des responsables de Sama money et de la SFI du groupe de la banque mondiale.





Premier à se réjouir de ce partenariat, c’est sans nul doute le responsable principal de la SFI pour la région du Sahel Sylvain Kakou. Dans son intervention il a révélé que cet évènement est un jalon important dans la mise en œuvre de la stratégie de la SFI au Mali notamment sur les aspects relatifs à la promotion des services digitaux, de l’accès au financement et de l’inclusion financière. “Accroître les investissements dans les pays en situation de fragilité et/ou en conflit, constitue une priorité stratégique, et en particulier l’adoption des technologies numériques à fort impact au Sahel, notamment au Mali. Le groupe SAMA déploie ses opérations dans tout le pays, en vue de maximiser l’impact pour atteindre les groupes socio-économiques les plus vulnérables et moins bien desservis, tels que les femmes entrepreneurs, la jeunesse, les agriculteurs et éleveurs, ainsi que les zones touchées par les conflits”, a soutenu Kakou. Selon lui le projet d’assistance technique entre la SFI et Sama Money aidera à renforcer les capacités opérationnelles de SAMA Money et d’accélérer sa croissance au Mali.



“Notre objectif commun au Mali, est de relever le défi de l’inclusion financière, faisant du partenariat entre la SFI et le Groupe Sama Money un modèle au Sahel, et dans le reste de l’Afrique. Nous saluons également les partenariats entre Sama Money et les autres acteurs du développement tels que le gouvernement de la République du Mali, les agences des Nations Unies, et bien entendu notre institution sœur la Banque Mondiale”, a déclaré le responsable de la SFI pour les régions du Sahel.



De son côté, le patron du Groupe Sama, Daouda Coulibaly s’est félicité de ce nouveau partenariat avec la SFI du Groupe de la Banque mondiale symbolisé par la signature de la convention d’assistance technique entre Sama Money et la SFI. Cette rencontre des deux structures selon lui n’est pas simplement un événement institutionnel; elle est avant tout une rencontre d’idées, de visions et d’ambitions communes. “Elle symbolise la communion de nos efforts, de notre engagement mutuel à transformer le secteur financier malien et plus largement, celui du Sahel. En tant qu’acteurs du secteur privé, nous saluons cette convergence, et nous sommes honorés de la validation et de l’appui de la SFI”, a martelé Daouda Coulibaly. Il a également rappelé que Sama Money depuis sa création s’est engagée à faire une différence dans les zones les plus difficiles, en se concentrant sur des paiements de niche qui répondent aux besoins des populations fragiles. Cela, à travers les filets sociaux ou les programmes mis en place par les institutions internationales. “Notre mission reste claire : apporter des solutions innovantes là où elles sont le plus nécessaires” a insisté Daouda Coulibaly. Il a aussi réclamé le statut de “fintech de la fragilité” par le fait que Sama money est une entreprise qui embrasse les défis des environnements complexes pour apporter des solutions concrètes.



Fintech de la fragilité



“Nous revendiquons fièrement notre titre de “fintech de la fragilité” car nous avons fait le choix délibéré de répondre aux besoins des populations vulnérables, d’investir dans des environnements où d’autres hésitent à aller”, a justifié le PDG du Groupe SAMA qualifiant l’IFC comme une institution mondiale de référence.



“Nous avons rêvé de ce partenariat, et aujourd’hui, IFC nous aide à concrétiser ce rêve. Ce partenariat avec IFC va au-delà d’un simple soutien financier; il s’agit de nous donner les moyens de devenir une entreprise alignée sur les standards internationaux. Cette assistance technique est un levier inestimable pour nous, car elle nous rendra plus compétitifs, plus structurés et mieux préparés à affronter les défis futurs”, a déclaré le directeur général de Sama Money Daouda Coulibaly.



Ce partenariat va aussi permettre selon lui de mieux implémenter la stratégie définie par nos administrateurs et de renforcer notre capacité à impacter positivement nos bénéficiaires. “En nous offrant cette opportunité, IFC nous aide à transformer nos ambitions en réalité, et nous en sommes profondément reconnaissants” a-t-il poursuivi tout en déclarant que Sama Money est une entreprise privée qui cherche à générer des profits certes, mais une entreprise qui vise à impacter positivement les vies des personnes qu’ils servent.



Le directeur général de Sama money a profité de cette occasion pour rendre un hommage mérité à tous ceux qui ont permis à ce que ce partenariat soit une réalité plus particulièrement à un de leur administrateur Birama Sidibé aux responsable de la SFI du Groupe de la banque mondiale.



“Cet accompagnement de la SFI contribuera à améliorer l’inclusion financière et s’inscrit de ce fait dans la vision des plus hautes autorités de la transition, qui aspirent à une digitalisation maximale des moyens de paiement au Mali. Aussi, nous nous inscrivons pleinement dans cette dynamique de modernisation de notre économie qui passe inévitablement par l’essor des solutions de paiement numériques”, a conclu D. Coulibaly.



Même motif de satisfaction chez Aliou Maïga, Directeur régional Afrique en charge des institutions financières de la société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, qui a fait expressément le déplacement de Bamako pour la signature de cette convention de partenariat. Tout en félicitant Sama money pour le travail abattu dans le cadre de l’inclusion financière, il a révélé que la SFI du Groupe de la banque mondiale intervient beaucoup dans le domaine des financements mais tout en conseillant que l’argent n’est pas toujours la solution et doit intervenir après la capacité. Pour A. Maïga, la SFI du groupe de la banque mondiale investit plus de 3 milliards de dollars US par an en Afrique soit l’équivalent de 1500 milliards de Fcfa et rassuré le partenaire Sama money qu’ils n’hésiteront pas à mettre à leurs dispositions les ressources pour se développer.



Notons que la cérémonie a pris fin par la signature des documents de partenariat.



Kassoum Théra