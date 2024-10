Conférence du Renajem sur la réussite de la présidence de l’AES : Les recommandations des travaux remises au ministre Fomba pour le chef de l’Etat - abamako.com

Conférence du Renajem sur la réussite de la présidence de l'AES : Les recommandations des travaux remises au ministre Fomba pour le chef de l'Etat Publié le samedi 12 octobre 2024 | Aujourd`hui

Le président du conseil d’administration de l’ONG Renajem, Alioune Guèye, a remis jeudi au ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, les recommandations de la conférence de haut niveau portant sur le thème : “Jeunesse et AES : quelles actions pour la présidence malienne de la Confédération”. C’est la salle de conférence du département de la jeunesse qui a servi de cadre à la remise de ce document destiné au chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta.



Pour la pleine réussite de la présidence malienne de la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES), l’ONG Renajem entend pleinement jouer sa partition. C’est dans cette optique qu’elle a organisé avec ADI-JR Burkina Faso et l’Association nigérienne des web activistes (Aiweb) une conférence de haut niveau sur le thème : “Jeunesse et AES : quelles actions pour la présidence malienne de la Confédération”. La conférence s’est tenue le samedi 31 août 2024 au gouvernorat du district de Bamako en présence de trois membres du gouvernement, d’anciens ministres, de membres du CNT et plusieurs organisations de jeunesse et de la société.





Avant de remettre les recommandations de cette conférence de haut niveau, le président du conseil d’administration de l’ONG Renajem, qui avait à ses côtés des parlementaires et des organisations de jeunesse du Mali, a salué l’engagement du ministre Fomba pour la cause de la jeunesse. Il a estimé que ces propositions sont une contribution significative des organisations de la société civile jeune du Mali pour la réussite de l’AES et surtout de la présidence malienne.



“Ce n’est pas une contribution politique mais une contribution citoyenne car l’AES est la volonté des peuples du Mali, du Niger et du Burkina. Et cette volonté doit être accompagnée par l’ensemble des forces vives notamment les jeunes et les femmes. Car le président a toujours dit et redit qu’il compte sur les jeunes et les femmes pour la réussite de la Transition et celle de la présidence malienne de l’AES”, a rappelé Alioune Guèye, ajoutant que le fait que la présidence malienne soit confiée au Mali est un grand honneur pour notre pays et le chef de l’Etat Assimi Goïta. “Pour cela, nous n’avons pas droit à l’échec et nous ce que nous pouvons faire en aidant nos autorités, c’est de faire des recommandations”, a insisté le président du conseil d’administrions du Renajem avant de rendre un vibrant hommage mérité aux Forces armées maliennes pour l’immense travail abattu dans la récupération de l’intégrité territoriale.



Après avoir reçu le document, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a félicité l’ONG Renajem pour cette initiative. “Nos Etats sont confrontés à de nombreux défis et nous avons la chance d’avoir des leaders comme le président de la Transition du Mali et les présidents des autres pays membres de l’AES qui ont pris des décisions fortes, courageuses qu’on pouvait considérer dans un passé récent comme un rêve”, a déclaré le chef du département chargé de la Jeunesse. Il a également révélé que des grandes réformes en cours et qu’il est important pour la jeunesse malienne de s’approprier de ces réformes.



Tout en qualifiant les recommandations de réfléchies et de pertinentes, le ministre a annoncé que certaines actions sont prévues au niveau l’AES dont le Mali comme la Journée de la jeunesse de l’AES qui permettra aux jeunes d’échanger directement avec le président mais aussi des Jeux de l’AES. En somme, le ministre Fomba a promis de transmettre le document au chef de l’Etat par les voies appropriées.



Il faut préciser que parmi la vingtaine de recommandations qui ont sanctionné cette rencontre de haut niveau ont peut citer, entre autres, promouvoir l’emploi et l’emploi vert des jeunes/femmes de la confédération AES à travers l’entrepreneuriat, l’innovation, la formation professionnelle via les incubateurs des jeunes entrepreneurs, l’accès des jeunes aux financements et aux ressources et l’agro business ; mettre en place un programme de formation des réservistes au sein des forces armées des pays AES, un programme de défense et de sécurité communautaire/civile pour renforcer la paix et la stabilité dans l’espace AES ; mettre en place des projets citoyens et de réintégration des jeunes/femmes de l’AES afin de multiplier les actions de soutien au président de la Confédération.



Ce n’est pas tout, octroyer des bourses d’études pour permettre aux jeunes de poursuivre des études supérieures dans des domaines stratégiques pour les pays de l’AES, assurer une représentation adéquate des jeunes et des femmes dans les instances décisionnelles de l’AES…



Kassoum Théra