Le chef bureau du hadj de l'Arabie Saoudite à Bamako : Une rencontre sous-régionale prévue ce vendredi Publié le samedi 12 octobre 2024

Objectif : mutualiser les compétences et d’assurer un Hadj réussi pour les pèlerins.



La capitale malienne va abriter ce vendredi 11 octobre une rencontre sous régionale de haut niveau sur la modernisation des opérations de Hadj, organisée par le Bureau du Hadj du Royaume d’Arabie Saoudite et celui du Mali à travers le ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes.





Outre le Mali, ce sont en tout 8 pays qui vont prendre part à cette rencontre de haut niveau pour la modernisation du Hadj. Il s’agit du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Congo-Brazzaville. Quant à l’Arabie saoudite, elle sera représentée par cinq délégués dont le chef du Bureau du hadj de l’Arabie Saoudite Dr Ahmed Abass Sindi, une personnalité de premier rang qui est chargée de piloter l’organisation de toutes les opérations du Hadj. L’objectif de cette rencontre deux jours, selon les organisateurs, est de mutualiser les compétences et d’assurer un Hadj réussi pour les pèlerins.



Ainsi, les participants profiteront de cette occasion pour partager les expériences et perspectives sur les meilleures pratiques en matière de gestion du Hadj et surtout recueillir les conseils de la partie saoudienne. Cette collaboration vise sans nul doute à renforcer les capacités pour offrir un service de qualité supérieure aux pèlerins.



La rencontre, première du genre en Afrique, présente, selon les organisateurs, plusieurs avantages pour le Mali. En plus de l’échange avec des experts et des responsables d’autres pays, elle permettra au Mali d’améliorer ses compétences en matière de gestion du Hadj, en adoptant des pratiques éprouvées et innovantes.



Elle servira aussi d’occasion de comparer les différentes méthodes organisationnelles et de les harmoniser, ce qui devrait conduire à une meilleure coordination et efficacité dans la gestion du Hadj. Aussi, en accueillant un événement de cette envergure, notre pays, le Mali, se place en bonne posture sur la scène internationale et renforce son image et son rôle en tant qu’acteur clé dans l’organisation du Hadj en Afrique.



D’ailleurs le choix de notre pays d’abriter ces assises n’est pas fortuit car depuis deux ans la Maison du Hadj sous le leadership de son directeur général, Dr. Abdoul Fatah Cissé, avec le soutien des autorités est cité comme exemple dans le domaine de la bonne organisation du hadj. Ce qui vaut au Mali un immense respect et différentes distinctions en guise de récompense. D’ailleurs pour la petite histoire le directeur général de la Maison du Hadj et le Mali ont été félicités par le Prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salman.



Notons que c’est le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné, qui présidera en principe la cérémonie d’ouverture de ces travaux.



Kassoum Théra