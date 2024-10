CAN 2025 : Le Mali s’empare de la tête du groupe - abamako.com

CAN 2025 : Le Mali s'empare de la tête du groupe Publié le samedi 12 octobre 2024

Le Mali accueillait la Guinée-Bissau ce vendredi 11 octobre 2024 au stade du 26 Mars, dans le cadre de la 3ᵉ journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À domicile, les Aigles ont souffert, mais ils se sont finalement imposés (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’attaquant El Bilal Touré, qui a repris victorieusement de la tête, au second poteau, un centre de son coéquipier en attaque, Adama Traoré « Malouda » (62ᵉ minute).



Il s'agit de la deuxième victoire du Mali dans ces éliminatoires, après celle contre l’Eswatini (1-0), jouée en Afrique du Sud. Les Aigles, qui avaient commencé les qualifications par un match nul à domicile contre le Mozambique (1-1), poursuivent ainsi sur une dynamique positive, ce qui est bon pour le moral.



Grâce à cette victoire, les hommes de Tom Saintfiet prennent la tête du groupe I avec 7 points, devant le Mozambique (5 points), tenu en échec à domicile par l’Eswatini (1-1). La Guinée-Bissau occupe la troisième place avec 3 points, tandis que l’Eswatini ferme la marche avec 1 point.



Le Mali peut se qualifier en cas de victoire ce mardi en Guinée-Bissau, lors de la 4ᵉ journée, qui marque le début de la phase retour.

« Nous n’avons pas joué notre meilleur match, soyons honnêtes. Nous n’avons pas développé notre jeu comme je l’aurais souhaité, malgré quelques occasions franches en première période. Je suis content de la victoire et fier de mes joueurs », a déclaré le sélectionneur des Aigles, Tom Saintfiet, lors de la conférence de presse d’après-match. Le technicien belge estime que le match retour ne sera pas facile, car la Guinée-Bissau est une bonne équipe.