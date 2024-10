Mali : l’armée annonce la mort du chef terroriste Al-Iza Ould Yahia - abamako.com

Mali : l'armée annonce la mort du chef terroriste Al-Iza Ould Yahia Publié le dimanche 13 octobre 2024

-- Le chef terroriste Al-Iza Ould Yahia dit Joulaibib Al-Ansari est mort avec "plusieurs de ses compagnons" lors d'une vigoureuse riposte des Forces armées maliennes (FAMa), contre une attaque terroriste perpétrée le 6 octobre à Ber, dans le nord du Mali, a annoncé samedi l'armée malienne.



"Ce responsable terroriste, longuement recherché, est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats, la pose de mines artisanales et des attaques contre les FAMa", a souligné l'armée dans un communiqué.



La même localité de Ber a également fait l'objet d'autres attaques terroristes les 8 et 9 octobre, a indiqué l'armée, ajoutant qu'elles ont été repoussées par les FAMa. Ces dernières ont tué plusieurs terroristes, détruit leurs matériels et saisi de "grandes quantités de drogues", ainsi que des armes lourdes, des munitions et autres équipements de communication.



Le Mali est confronté depuis 2012 à une profonde crise multiforme, sous le mode d'insurrections indépendantistes et djihadistes, ainsi que de violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.