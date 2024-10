Social : une délégation ministérielle à Nioro du Sahel - abamako.com

Ce vendredi 11 octobre 2024, le Colonel-Major Ismaël Wagué, Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, s’est rendu à Nioro du Sahel en compagnie de son homologue, le Dr. Mahamadou Koné, Ministre des Affaires religieuses et du Culte, ainsi que de Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne et la ministre déléguée auprès du premier ministre madame Fatoumata Dicko.



Cette visite avait pour but de présenter leurs condoléances au Cherif de Nioro, le Cheikh Bouyé Haïdara, de son vrai nom Mohamed Ould Hamahoullah, suite au décès de son épouse survenu le mardi précédent.



Au nom du Président de la Transition, Chef de l’État, SE le Colonel Assimi GOITA, le Gouvernement de la République du Mali et l’ensemble du Peuple malien expriment leurs plus sincères condoléances à la famille endeuillée.



Que Dieu accueille la défunte dans Son Paradis éternel,



Yarabi.

Pour la paix, aucun sacrifice n’est de trop !

