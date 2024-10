Ce pays souhaite une monnaie commune pour la CEDEAO plus tôt que prévu - abamako.com

Ce pays souhaite une monnaie commune pour la CEDEAO plus tôt que prévu Publié le lundi 14 octobre 2024 | sputniknews.africa

Des réformes doivent être mises en œuvre pour que l'ECO, monnaie commune d'Afrique de l'Ouest, puisse émerger au plus vite, a déclaré le Président ivoirien Alassane Ouattara après une rencontre avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo.

Le Président ivoirien Alassane Ouattara souhaite que les membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) lancent une monnaie commune plus tôt que prévu, selon les médias.



"La Côte d'Ivoire a fait des efforts importants et dès l'année prochaine, elle sera prête quant au respect des critères de convergence requis", a indiqué le Président à l’issue d’une rencontre avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo à Abidjan.