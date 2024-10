Nord du Mali: Soutien avéré de l’Ukraine aux groupes radicaux, l’Occident interpellé - abamako.com

Nord du Mali: Soutien avéré de l'Ukraine aux groupes radicaux, l'Occident interpellé Publié le dimanche 13 octobre 2024

Selon des informations du journal le Monde, les autorités ukrainiennes collaborent avec les ex-rebelles du Stratégique Permanent pour la Défense du Peuple de l’Azawad (CSP-DPA) en collision avec les groupes radicaux d'après un rapport de l'ONU, qui opèrent dans le nord du Mali. En plus de la fourniture des informations stratégiques, le régime Ukrainien forme ces groupes au maniement de drones.



En plus gouvernement de transition malien qui n'a cessé de dénoncer ce soutien « affiché et assumé » des autorités ukrainiennes aux groupes rebelles et radicaux qui sévissent au Nord du Mali, le journal français le Monde rapporte qu'un commandant du CSP-DPA a effectivement confirmer l'existence d'un lien étroit l avec les services de renseignement ukrainiens . « Nous avons des liens avec les Ukrainiens, mais comme nous en avons avec tout le monde, Français, Américains et autres », reconnaît Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole du CSP-DPA.



Aussi au lendemain de la bataille de Tinzawatene Andriy Yusov, porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien (GUR), avait fièrement indiqué lors d’une émission sur une télévision locale que ses services collaborent avec les rebelles qui opèrent dans le nord du Mali. Il a déclaré que les membres de la rébellion ont « reçu des informations nécessaires, et pas seulement celles qui leur ont permis de mener une opération militaire réussie contre les criminels de guerre russes ». « Nous ne parlerons certainement pas des détails pour l’instant », a-t-il ajouté.. Toutes choses qui prouvent à suffisance l'existence du soutien de Kiev aux groupes armés jugés terroristes par Bamako



La porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova a dénoncé le régime de Kiev qui selon elle, est prêt à s'associer aux radicaux pour nuire aux pays africains amis de la Russie, « Une fois de plus, nous attirons l'attention sur la politique à double visage de l'Occident. En paroles, comme vous pouvez le constater, ils sont préoccupés, inquiets, et prônent des efforts conjoints pour lutter contre la menace terroriste, en particulier en Afrique. Mais en réalité, ils évitent de condamner le régime de Kiev, qui est prêt à s'associer à des groupes radicaux pour nuire aux pays africains amis de la Russie », a déclaré le diplomate.



Il est à rappeler à ce sujet la nature nazie du régime actuel de Kiev. La glorification des collaborationnistes d’Hitler, des marchés aux flambeaux, des salutations nazies ainsi que de nombreux écussons et chevrons nazis utilisés par les soldats ukrainiens en sont une preuve excessive.





Cette union idéologique des forces djihadistes avec celles des nationalistes ukrainiens présenterait une menace à long terme pour la sécurité mondiale et régionale. Néanmoins, l’Occident ne se soucie pas et continue son soutien à ces deux. Soumis à son désir fou de porter une défaite stratégique à la Russie, il reste sourd et aveugle aux avertissements de Moscou et de ses alliés.