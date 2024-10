Région de San: doté d’un tout nouveau Camp - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Région de San: doté d’un tout nouveau Camp Publié le dimanche 13 octobre 2024 | FAMa

© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise officielle d`avions de chasse et d`hélicoptères aux Forces armées maliennes (FAMa)

Bamako, le 19 janvier 2023. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis plusieurs d`avions de chasse de conception russe et d`hélicoptères à l`armée malienne Tweet



Face à la menace terroriste, les autorités de la Transition prennent le devant en renforçant la présence des FAMa au Centre du pays à travers la construction d’un Camp militaire à San. Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio CAMARA a présidé la cérémonie d’inauguration de ce Camp, le jeudi 10 octobre 2024 à San. Étaient présents le Chef d’Etat- Major Général des Armées, le Général de Division Oumar DIARRA, le Chef d’Etat- Major de l’Armée de Terre, le Général de Brigade Harouna SAMAKE et plusieurs autres personnalités militaires, civiles, religieuses et Coutumières de la région.



Le nouveau Camp Militaire de San représente la détermination des plus hautes autorités à garantir la paix et la sécurité dans le pays. Il jouera un rôle important dans la défense de l’intégrité du territoire et la protection des personnes et leurs biens. L’inauguration de cet édifice sécuritaire obéit donc à la vision stratégique et opérationnelle d’une part et d’autre part à une volonté permanente des autorités à renforcer la protection du territoire national et apporter une réponse plus appropriée aux menaces multidimensionnelles.



Ce joyau militaire qui s’étend sur 500 hectares abritera désormais le 23ème Régiment d’Infanterie Motorisée placé sous le commandement de la Région Militaire N2. Il est composé d’un poste de Commandement, d’une zone de vie, d’un magasin d’armes, d’une infirmerie, d’un Hangar mixte pour engins, des réseaux d’adduction d’eau et d’électricité, d’éclairage public ainsi que d’un système de sécurité très avancé.



Le Chef d’État- Major de l’Armée de Terre, le Général de Brigade Harouna SAMAKE, a déclaré que ce nouveau Camp de San accueillera les jeunes recrues leur offrant ainsi un environnement propre à l’apprentissage et à l’excellence militaire. Ils apprendront non seulement les compétences techniques nécessaires mais aussi les valeurs fondamentales qui font des militaires ce qu’ils sont à savoir courageux, intègres avec un sens élevé du devoir a-t-il martelé. Le CEM- AT a rappelé à la population l’importance de la communication et la vraie information dans la guerre asymétrique que mène le Mali. Avant d’ajouter que les propagandes des ennemis à travers les réseaux sociaux, les fakes news visent à intoxiquer et à créer la psychose au sein de la population. Pour finir, il a salué très chaleureusement les plus hautes autorités pour les efforts consentis afin de mettre les FDS dans les meilleures conditions pour qu’elles puissent accomplir de façon professionnelle et en toute autonomie leurs missions régaliennes.



Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio CAMARA a, après avoir observé la minute de silence en la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur les théâtres d’opérations, affirmé que cet événement ne pouvait pas se tenir sans la ferme volonté du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. A ses dires, il a bien voulu faire du réarmement moral et matériel de notre outil de défense une impérieuse nécessité ainsi que le renforcement des liens entre les Fama et la population son credo. Le MDAC a soutenu que le Président de la Transition ne décime pas sur les moyens lorsqu’il s’agit de la défense de l’intégrité du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et cela, pour le Colonel CAMARA passe par la mise en condition optimal des Forces de Défense et de Sécurité afin de leurs permettre d’accomplir les nobles et difficiles missions qui leurs sont assignées. Selon lui, ce Camp vient harmoniser le dispositif et le maillage sécuritaire de la Région de San désormais transformée en ville garnison hautement sécurisée. Le Colonel Sadio CAMARA a signalé que ce Camp constitue un choix hautement stratégique découlant de la position géographique de la région de San pour en faire une place forte avec un poste d’anticipation et de veille pour la résolution des menaces multiformes posées par les Groupes Armées Terroristes. Le patron de la Défense s’est dit combler des attentes qu’il avait émis lors de la pause de la première pierre. A savoir garantir aux Fama, un recrutement suffisant en nombre et en qualité, des équipements à hauteur de leurs ambitions ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, a-t-il conclu.



Pour sa part, le chef de l’exécutif régional, le Colonel-major Ousmane SANGARE a adressé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays au nom de l’ensemble de la population de San et environnants pour avoir su concrétiser une forte attente qui était la réalisation d’un Camp Militaire. Il a exhorté la population a collaboré étroitement avec les FAMa qui selon lui, sont uniquement les garants de leur sécurité. A cet effet, le Gouverneur de la Région de San a lancé un appel à la population afin qu’elle aide les Forces de Défense et de Sécurité en donnant la bonne information, gage de leurs efficacités sur les théâtres d’opérations.



La Région de San est un carrefour de développement entre le Mali, la côte d’ivoire et le Burkina Faso. Avec une population cosmopolite composée de Markadjalan, Bamanan, Bobo, Minianka, Peulh, Dogon, Dafing, Bozo etc., la cohésion socio- culturelle constitue le socle de la vie en société à San. Cela favorise le libre exercice des activités agro- sylvo- pastorale, halieutiques et commerciales en toute quiétude.



1 ère cl Zeïnabou Koné