Mgr Robert Cissé exhorte ses compatriotes à construire un «Mali nouveau» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mgr Robert Cissé exhorte ses compatriotes à construire un «Mali nouveau» Publié le vendredi 11 octobre 2024 | Vatican News

© Autre presse par DR

Mgr Robert Cissé, archevêque de Bamako

Tweet

Nommé archevêque de Bamako le 25 juillet dernier, Mgr Robert Cissé a pris possession canonique de son siège, le samedi 5 octobre. Au cours de la célébration de la messe au palais des sports Salamatou Maiga de Bamako, il a appelé ses diocésains à se projeter avec lui, dans l’avenir, avec une confiance infinie dans le Seigneur, à «lutter contre le mal et contre les poisons de notre monde»,et à œuvrer à l’avènement «d’un Mali nouveau» fruit «d’une véritable révolution morale et spirituelle».



«Le "Mali nouveau" ne naîtra pas dans la guerre, devant les forces du mal, comme cette bête prête à avaler le nouveau-né dès qu’il apparaîtra. Le nouveau Mali naîtra, j’en suis convaincu, d’une véritable révolution morale et spirituelle», a soutenu Mgr Robert Cissé, l’archevêque de Bamako, samedi 5 octobre lors de sa messe d’installation.



Le nouvel archevêque a été installé sur sa cathèdre par Mgr Jean Sylvain Emien, nonce apostolique au Mali et en Guinée, en présence de l’épiscopat malien, d’évêques de pays voisins, de nombreux prêtres, religieux et religieuses et des fidèles laïcs. En prenant officiellement possession de sa fonction d'archevêque de Bamako, Mgr Cissé a renouvelé sa confiance totale au Seigneur pour cette nouvelle mission: «Je voudrais obéir à Dieu, pour affronter les multiples défis de la mission devant l’immense attente du peuple de Dieu. Qu’il m’en donne la force, la sagesse et le courage dans le meilleur comme devant les adversités» a-t-il souhaité.