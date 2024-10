Médias / Ouverture ce lundi à Umruqi en Chine du 6e Sommet mondial des Médias - abamako.com

Médias / Ouverture ce lundi à Umruqi en Chine du 6e Sommet mondial des Médias Publié le lundi 14 octobre 2024

Créé en octobre 2009, le Sommet mondial des Médias se tient aujourd’hui lundi pour la sixième fois. Plus de 500 organes de presse issus de plus de 100 pays y prennent part, a appris l’AGP.



L’univers médiatique est réuni depuis ce lundi matin à Umruqi dans la province de Xinjiang, à environ 2800 kilomètres au nord de Beijing, la capitale de la Chine. Venus de tous les continents, les participants vont plancher sur le thème du Sommet qui porte sur « l’Intelligence artificielle et la Transformation des Médias », a appris l’AGP.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Gouverneur de la Province de Xinjiang, Erkin Tuniyaz, et du Président de l’Agence Xinhua News Agency (Agence Chine nouvelle), Fu Hua, initiateur et principal organisateur du Sommet, et de diverses personnalités politiques, notamment le Secrétaire local du Parti communiste chinois de Xinjiang, et des représentants du monde scientifique, universitaire et médiatique.



Pour le Gouverneur de Xinjiang, « le Sommet mondial des Médias est un nouveau pont pour le monde dans le domaine des médias ». « Il faut à présent que les médias redéfinissent le rôle et les missions qu’ils veulent confier à l’intelligence artificielle », a-t-il ajouté.



Comme lors des dernières rencontres internationales entre hommes et femmes de médias, l’intelligence artificielle est une fois encore au centre des débats. Dans leurs allocutions de ce matin, la quasi-totalité des intervenants a salué -même si elle n’est pas récente – l’avènement de cette technologie, tout en s’inquiétant de ses nombreux inconvénients, notamment sa capacité à créer des Fake news qui peuvent avoir des répercussions sur la démocratie et l’information.



« Comme on le voit, les travaux tournent autour de la manière dont les médias doivent aborder l’intelligence artificielle et sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la désinformation », a souligné le directeur général d’un média chinois.



La journée de mardi sera consacrée aux visites touristiques. Puis, reprendront mercredi pour la clôture.





