SENEGAL-AFRIQUE-JUSTICE / Le Cap-verdien Ricardo Claúdio Monteiro Gonçalves, nouveau président de la Cour de justice de la CEDEAO Publié le mardi 15 octobre 2024 | agence de presse sénégalaise

Le juge Ricardo Claúdio Monteiro Gonçalves a été porté lundi à la tête de la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) pour un mandat de deux ans, a appris l’APS de l’organisation.



Le magistrat cap-verdien a notamment été désigné par un collège de cinq juges en remplacement du Ghanéen Edward Amoako Asante, qui a dirigé la Cour pendant six ans, a indiqué la division de la communication de cette juridiction communautaire dans une note transmise à l’APS.



Le collège des cinq juges a en même temps procédé à la désignation du juge sierra-léonais Sengu Mohamed Koroma, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO.



Le nouveau président de la Cour de justice a, peu après son élection, rappelé l’importance du mandat confié à cette juridiction par les textes de la CEDEAO, insistant sur la nécessité de maintenir la mission de l’institution en tant que cour indépendante, fiable, efficace et accessible.



‘’Il a exprimé son engagement à favoriser un dialogue continu avec les autres institutions et agences de la CEDEAO, les États membres, les sociétés civiles, entre autres, tout en veillant à une gestion financière prudente des fonds de l’institution’’, a fait savoir la division communication de la juridiction.



