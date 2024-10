6e sommet mondial des média : l’IA, source d’opportunités, de menaces et des nouvelles responsabilités (experts) - abamako.com

Publié le mardi 15 octobre 2024 | Agence Nigérienne de Presse

© Autre presse par DR

6e sommet mondial des média : l`IA, source d`opportunités, de menaces et des nouvelles responsabilités (experts)

Urumqi, Chine 15 oct (ANP)-L'utilisation explosive de l'intelligence artificielle dans les média est source à la fois d'opportunités, de risques mais aussi de nouvelles responsabilités pour le secteur médiatique, ont fait savoir des experts ce lundi 14 octobre au cours du 6 e sommet mondial des médias sur ''l'IA et transformation des média'' à Urumqi, Nord-ouest de la Chine.



Des panélistes ont fait part de cette analyse s'exprimant sur les thèmes en débat à la rencontre de Urumqi.



Ces derniers ont trait à l'usage de l'IA et au développement des média ; à la question des éthiques journalistiques à l'âge du digital, à la mission des journalistes- faits et vérités- et du partenariat pour les peuples.



En termes d'opportunités, l'IA booste la capacité de productivité des média en générant des contenus multimédias. Elle offre l'avantage aux producteurs de se libérer des tâches routinières - script, mise en page, syntaxe ou d'orthographe,- ce qui favorise de se concentrer sur des innovations et la créativité.



Des applications telles les traducteurs multi langues ou des convertisseurs des textes ou images en vidéo contribuent à l'inclusion et à l'ouverture tout en diversifiant les offres media.



Mieux, ont-ils fait savoir, ces outils permettent la collecte et le traitement de données en enrichissant le background et en affinant les analyses et les perspectives pour certains types de sujets- météo, transports, économie, etc.



Autres possibilités des robots et autres algorithmes, ils assurent un meilleur profilage des usagers, ce qui permet d'assurer des offres personnalisées et des distributions cas par cas, ont affirmé les experts des chiffres à l'appui, notant que l'IA offre de surcroît la possibilité de suivi et évaluation scientifique et un management scientifique des industries médiatiques avec un tableau de bord sur des données documentant le taux de clics, de partages, le temps de suivi, les interactions, le temps de lecture.



A contrario, les experts et autres universitaires ont fait observer que l'IA est un couteau à double tranchant, insistant sur des risques sur la désinformation, de ''deep Fake news'', de la viralité de la désinformation, la manipulation des opinions.



Ces outils servent en plus d'armes de guerre informationnelle sans compter ses effets sur la paix, la sécurité civile et de données des personnes ou la formation des opinions et les capacités de réflexion individuelle, ont souligné les panelistes, ajoutant l'exclusion/ stigmatisation des groupes vulnérables ou le fossé numérique.



Certains intervenants ont fait observer que l'IA n'est qu'un outil, l'humanité, l'homme doit être au centre des progrès technologiques.



C'est pourquoi, des panélistes ont mis l'accent sur les éthiques journalistiques, la mission de recherche de faits et vérité pour les journalistes, le professionnalisme dans le contexte de digitalisation.



Les conférenciers ont mis en exergue le rôle des journalistes pour déconstruire des discours de haine avec leur récit et narratif sur le ''réel'' et favoriser ainsi l'éducation et la coopération des peuples dans la paix et la prospérité partagée.



Organisé par Xinhua et le gouvernement de Xinjiang sous le thème ''l'IA et transformation des média ''le 6e WMS a regroupé plus de 500 participants de 100 pays à Urumqi.



Cette rencontre lancée en 2009 à l'initiative des média de renommée se veut une plateforme d'échange d'expériences et d'expertise des acteurs médiatiques de divers horizons.



CA/ANP 057 octobre 2024