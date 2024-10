Transition : La présidentielle finalement prévue en 2025 ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Transition : La présidentielle finalement prévue en 2025 ? Publié le jeudi 17 octobre 2024 | Le Matin

© aBamako.com par MS

Vote du premier ministre Dr Choguel Maiga

Bamako 18 juin 2023 le premier Dr Choguel Maiga à voté à l`école sacré cœur de Bacodjicoroni Tweet

Les autorités de la Transition ont-elle décidé d’organiser la présidentielle, donc de passer la main à un président élu en 2025 ? C’est en tout cas l’espoir que suscite la réapparition d’un chapitre «élections» dans le projet de loi de Finances 2025. En effet, retirés in extremis de la loi de finances 2024, les frais liés à l’organisation des élections générales réapparaissent dans celle qui se trouve sur la table du Conseil national de Transition (CNT) dont la session budgétaire s’est ouverte le lundi 7 octobre 2024.



Le nouveau budget électoral est en hausse de 10 milliards de F CFA par rapport à celui de 2023. En effet, le montant alloué aux «dépenses électorales» s’élève à 80,750 milliards de F CFA, contre les 70,750 milliards de F CFA prévus en 2023. On note aussi une hausse du budget de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) qui passe de 4,935 milliards FCFA à 6,093 milliards de F CFA. Si les coûts des élections réapparaissent, les dates de la tenue des scrutins demeurent méconnues. Il faut rappeler que la présidentielle avait été initialement prévue pour février 2024 avant d’être officiellement reportée, en septembre 2023. Et depuis, aucun nouveau calendrier électoral n’a été dévoilé ni par le gouvernement ni par l’AIGE.







SANTE: L’OMS indique que 996 personnes sont décédées du mpox en Afrique cette année 2024





© Fabrice COFFRINI Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse le 20 décembre 2021 au siège de l’OMS à Genève

Selon un dernier rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur le mpox dans la région africaine, un total de 15 pays ont été touchés par la maladie et ont une transmission active, définie comme les cas signalés au cours des six dernières semaines. Au total, 37 325 cas suspects, dont 996 décès et 6.602 cas confirmés, ont été signalés depuis le début de l’année 2024 dans la région, a indiqué l’OMS. Elle a indiqué qu’un nombre important de cas suspects n’ont pas encore été testés et «ne sont donc jamais confirmés» en raison d’une capacité de diagnostic limitée.



Xinhua