Mpox: 1.100 décès en Afrique, mise en garde de l’agence sanitaire de l’UA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Mpox: 1.100 décès en Afrique, mise en garde de l’agence sanitaire de l’UA Publié le vendredi 18 octobre 2024 | AFP

© Autre presse par DR

Variole de singe: la Russie va apporter son soutien en Afrique avec des tests et formations

Tweet

Quelque 1.100 personnes sont mortes du mpox en Afrique, a déclaré jeudi l'agence sanitaire de l'Union africaine, qui a averti que l'épidémie était en passe de devenir "hors de contrôle" si aucune mesure n'est prise.



Au total, 42.000 cas ont été enregistrés en Afrique depuis janvier, ont indiqué les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), certains ayant été signalés pour la première fois en Zambie et au Zimbabwe.



Cela porte à 18 le nombre de pays africains où le mpox a été officiellement détecté cette année.

"Dix-huit pays, c'est trop, nous ne pouvons pas continuer ainsi". "Comme vous pouvez le voir cette semaine, la semaine 40, nous avons 1.100 décès rapportés au total", a affirmé Jean Kaseya, responsable de l'Africa CDC, lors d'une conférence de presse en ligne.



"Le mpox va échapper à tout contrôle si nous n'agissons pas", a-t-il mis en garde, exhortant une nouvelle fois les partenaires internationaux à débloquer immédiatement les fonds promis pour lutter contre l'épidémie.



La majorité des décès ont eu lieu en République démocratique du Congo, l'épicentre de l'épidémie, qui a lancé une campagne de vaccination au début du mois. Toutefois, il y a, sur l'ensemble du continent, toujours "davantage de nouveaux cas semaine après semaine", a-t-il déploré.



"Nous voulons maintenant voir des actions concrètes sur le terrain pour mettre fin à cette épidémie", a-t-il dit.

Le mpox, appelé auparavant variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains lors de contacts physiques prolongés, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.





rbu/txw/ib/mm