Abdoulaye Bathily chez le général Goïta Publié le vendredi 18 octobre 2024

Abdoulaye Bathily chez le général Goïta

Avant de se rendre au Mali, le Professeur Abdoulaye Bathily avait été accueilli par le président burkinabè Ibrahim Traoré.



Désigné comme envoyé spécial par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le Professeur Abdoulaye Bathily continue ses visites dans les pays du Sahel. Le 17 octobre 2024, il a eu une audience avec le Général d’Armée Assimi Goïta, Chef d’État du Mali. Dans un communiqué publié sur Twitter le 18 octobre, la présidence sénégalaise a affirmé que cette rencontre représente un engagement fort pour renforcer la coopération régionale.



Les autorités maliennes ont, pour leur part, souligné que l’émissaire du Président Faye était porteur d’un message de fraternité et de solidarité. Sa visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales et régionales entre le Mali et le Sénégal.



Au terme de cette rencontre, le Professeur Bathily a rappelé les liens indéfectibles qui unissent les deux pays. Il a précisé qu’« il n’existe pas une seule communauté au Sénégal qui ne soit liée à une autre au Mali, et vice-versa. L’histoire et la géographie nous imposent de rester ensemble pour forger un avenir commun de prospérité. »



Il a également évoqué la volonté des deux présidents de consolider l’unité régionale et africaine, malgré les défis auxquels certaines organisations régionales sont confrontées.



Le Professeur Bathily a salué la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) et a appelé à maintenir la coopération entre les États de la région tout en explorant des voies d’intégration plus larges. Il a souligné qu’« il est essentiel de réaliser ce que l’on peut accomplir à deux ou trois, mais il est également important de continuer à rechercher et à améliorer les collaborations plus larges. »



Son objectif est clair : favoriser l’épanouissement des citoyens de la région tant sur le plan économique que culturel. Il a mis en avant la nécessité d’un espace économique ouvert, permettant aux opérateurs des deux pays de mener leurs activités librement et de prospérer.



Pour conclure, il a exprimé sa satisfaction face à l’engagement renouvelé du Président Goïta à renforcer les liens entre les États du Sahel, dans l’intérêt des peuples de la région. Cette visite du Professeur Bathily s’inscrit dans un contexte de coopération renforcée, jugée essentielle pour le développement et la stabilité de l’ensemble du Sahel.



Il est également à noter que le Professeur Bathily avait été reçu par le président burkinabè Ibrahim Traoré le 10 octobre dernier.



En juillet, le président sénégalais, avec son homologue togolais, avait été désigné comme facilitateur dans les discussions avec les États du Sahel regroupés dans une Confédération, qui avaient annoncé leur départ de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), accusant cette organisation d’être instrumentalisée par la France.