Budget militaire : quels sont les pays les plus dépensiers d’Afrique ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Budget militaire : quels sont les pays les plus dépensiers d’Afrique ? Publié le mardi 22 octobre 2024 | francais.rt.com

© Autre presse par DR

Lutte contre le terrorisme : l`armée malienne reçoit plusieurs véhicules Blindés tactiques de combat et des BRDM-2, BTR-60 et BTR-70 modernisés

Dans le cadre de l’opérationnalisation des 19 Groupements Tactiques Interarmes (GTIA), le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis un important lot d`équipements et matériels militaires au Forces Armées Maliennes ce jeudi 27 avril 2023 à Kati. Tweet

L’Algérie et le Maroc sont les pays les plus dépensiers de l'Afrique dans le secteur militaire en 2024, alors que l’Égypte maintient son statut de principale puissance militaire africaine. Le Nigeria et la Libye se placent dans le top 5.



En savoir plus sur RT en français: https://francais.rt.com/afrique/114182-budget-militaire-quels-pays-plus-depensiers-afrique



L’Algérie, le Maroc et l’Égypte en tête des pays africains en 2024, rapporte la plateforme «Défense Arabe», citée ce 21 octobre par le média marocain Hespress.



En savoir plus sur RT en français: https://francais.rt.com/afrique/114182-budget-militaire-quels-pays-plus-depensiers-afrique