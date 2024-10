Forces armées maliennes : Les généraux promus portent désormais leurs galons - abamako.com

Forces armées maliennes : Les généraux promus portent désormais leurs galons
Publié le mardi 22 octobre 2024

© aBamako.com par DR

Cérémonie officielle de remise des attributs aux nouveaux officiers Généraux du Mali

Promus au cours du Conseil des ministres du mercredi dernier, les 11 nouveaux généraux ont reçu hier leurs attributs au cours d’une cérémonie solennelle organisée dans la salle des Banquets du palais de Koulouba. À travers cette promotion, l’État n’a fait que donner une suite favorable à une des recommandations du dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale qui portait sur l’octroi du grade de général à Assimi Goïta, Malick Diaw, Sadio Camara, Ismaël Wagué, Modibo Koné et Abdoulaye Maïga.



Première dans l’histoire de l’Armée malienne selon le grand chancelier des Ordres nationaux, cette cérémonie de remise d’attributs a enregistré la présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, des autorités politiques, traditionnelles et religieuses de Bamako ainsi que la hiérarchie militaire et les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Mali.





La cérémonie s’est déroulée en deux séquences. D’abord, le grand chancelier des Ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Guèye a procédé à la remise des attributs du grade de général d’Armée à titre exceptionnel au président de la Transition Assimi Goïta, chef suprême des Armées.



«Général d’Armée Assimi Goïta, au nom du peuple du Mali, je vous remets très respectueusement les insignes du grade de général d’Armée à titre exceptionnel», a déclaré le grand chancelier des Ordres nationaux avant de remettre au chef de l’ État, ses insignes de général d’Armée. Cette séquence a été suivie d’une suspension. À la reprise de la cérémonie, le général d’Armée Assimi Goïta a, à son tour, porté les épaulettes et remis aux autres officiers promus, leurs attributs.



Il s’agit du général de corps d’Armée Malick Diaw, président du Conseil national de Transition (CNT), du général de corps d’Armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, du général de corps d’Armée Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale et du général de corps d’Armée Modibo Koné, directeur général de l’Agence nationale de sécurité d’État (ANSE), absent à la cérémonie.



« Général de corps d’Armée Malick Diaw, général de corps d’Armée Sadio Camara, général de corps d’Armée Ismaël Wagué, général de corps d’Armée Modibo Koné, je vous remets les insignes de général de corps d’Armée à titre exceptionnel», a dit le général d’Armée Assimi Goïta.



Après avoir procédé à la remise des attributs de ses compagnons du 18 août 2020, le chef suprême des Armées a remis ceux des six autres promus généraux de division : Abdoulaye Maïga, ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation , Porte-parole du gouvernement, Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Abdrahamane Baby, ambassadeur du Mali en Espagne, Abdoulaye Cissé, gouverneur de la Région de Koutiala, Moussa Moriba Traoré, gouverneur de la Région de Gao et Kéba Sangaré, chef d’état-major général adjoint des Armées.



Après la remise des attributs, le porte-parole des officiers généraux promus, le général Kéba Sangaré, a indiqué qu’au lendemain des événements de la rectification de la Transition, notre pays s’est engagé dans un processus de refondation nationale. Selon lui, ce diagnostic transversal a permis de repenser de fond en comble tous les domaines intéressant la terre sahélienne du Mali.



Le général de division Sangaré a fait savoir que la montée en puissance de notre Armée, due aux nouvelles acquisitions modernes et aux recrutements pour augmenter les effectifs des forces, exige une nouvelle réorganisation de notre outil de défense et le renforcement de la chaîne de commandement. «La refondation de notre appareil de défense est à l’origine du respect, de la crainte et de la considération dont jouit notre pays dans la sous-région et dans toute l’Afrique», a-t-il souligné.



D’après le chef d’État-major général adjoint des Armées, toute démocratie repose sur une Armée forte, apolitique, unie et opérationnelle. Car c’est une Armée forte et adaptée aux menaces qui permet au pouvoir d’exercer l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire national. Il dira que cette marque de considération dont ils ont retenu, loin d’être une récompense est, au sens propre du terme, une responsabilité et la confiance que le chef de l’État a placé en eux au nom du Mali.



«Aujourd’hui est un jour exceptionnel, un moment chargé de sens et d’émotions», a indiqué Kéba Sangaré qui a expliqué que le grade consacre l’aptitude à exercer des fonctions bien déterminées. Aussi, confère-t-il une application des prérogatives et comporte des obligations. «Nous mesurons avec une attention toute particulière l’immensité de la mission, les attentes de nos concitoyens et les résultats attendus par la Nation», a insisté le général Kéba Sangaré.

Une photo de famille du chef de l’État, chef suprême des Armées, avec les autres nouveaux promus a mis fin à la cérémonie.



Dieudonné DIAMA