Le CANEX WKND 2024 : cette édition a largement dépassé toutes les attentes (Organisateurs) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le CANEX WKND 2024 : cette édition a largement dépassé toutes les attentes (Organisateurs) Publié le mardi 22 octobre 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Point de presse de la quatrième journée du CANEX WKND 2024

Tweet

La quatrième journée du CANEX WKND 2024 a démarré avec un point de presse réunissant Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive en charge du commerce intra-africain et du développement des exportations, ainsi que M. Nassim Mohammadia Amer, directeur de la coopération internationale, et M. Smail Inezarene, directeur de la promotion culturelle et artistique, représentant Soraya Mouloudji, ministre de la culture d’Algérie.



Lors de cette conférence, il a été annoncé que le CANEX WKND 2024 a largement dépassé toutes les attentes, atteignant et dépassant les objectifs en termes de nombre de participants, de délégués, d’exposants, de nationalités représentées et de master classes organisées. Mme Kanayo Awani a réaffirmé l’engagement du CANEX à soutenir les créateurs africains en leur offrant un meilleur accès aux marchés, des solutions de financement, des formations spécifiques et des normes harmonisées, afin de renforcer leur compétitivité à l’échelle mondiale. Elle a également souligné l’importance de miser sur la jeunesse africaine en déclarant que « 60 % de notre population, jeune, dynamique et audacieuse, représente une ressource clé pour la croissance de notre PIB. Il est essentiel de valoriser leur potentiel. »



M. Nassim Mohammadia Amer a, quant à lui, mis en lumière l’impact considérable de cet événement sur la collaboration intra-africaine, notamment pour l’Algérie, qui a atteint ses objectifs tout en organisant avec succès plusieurs activités.



En outre, Mme Kanayo Awani a annoncé que le CANEX WKND 2024 a servi de préparation pour la Foire commerciale intra-africaine (IATF), un événement majeur qui se tiendra en Algérie en 2025. Elle a salué les efforts déployés par l’Algérie pour changer les perceptions négatives sur le continent africain et a exprimé sa satisfaction face à la forte participation locale.



Enfin, M. Smail Inezarene a réaffirmé l’engagement de l’Algérie envers l’IATF, en soulignant l’importance de mettre en valeur le potentiel des jeunes et en encourageant chaque partie prenante à contribuer à la promotion de l’héritage, de la beauté, de l’hospitalité et des talents africains.



An