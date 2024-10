Transition : le Président Assimi GOÏTA intègre son titre de Général dans le protocole de son appellation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Transition : le Président Assimi GOÏTA intègre son titre de Général dans le protocole de son appellation Publié le lundi 21 octobre 2024 | aBamako.com

© Présidence par DR

Coopération Mali-Burkina : le Président de la Transition, S.E. Colonel Assimi Goïta, entame sa première visite officielle au Burkina Faso

Mardi 25 juin 2024, L’avion transportant le Président Assimi Goïta, a atterri précisément à 10 h sur le sol burkinabé, marquant ainsi le début d’une visite d’amitié et de travail de haute importance. Tweet

Le président de la Transition, le désormais Général d’Armée, Assimi GOÏTA, veut que l’on intègre son nouveau grade dans le protocole de son appellation. Ainsi se résume la note émanant du Secrétariat Général de la Présidence rendu public ce dimanche 20 octobre 2024.



Dans cette note transmise au ministre des Affaires étrangères, le Secrétariat général de la Présidence, faisant suite au communiqué du Conseil des ministres en date du 16 octobre 2024, invite à prendre les dispositions idoines afin de veiller au respect par les Missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les organisations internationales accréditées au Mali de la nouvelle appellation officielle du Président de la Transition depuis sa promotion au grade de Général d’Armée. Ainsi, désormais, toutes les chancelleries doivent intégrer cette appellation : Son Excellence, Le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali.



Faut-il le rappeler, le président de la Transition et un certain nombre de compagnons de lutte, tous des colonels et ex-généraux de brigade, ont eu des promotions de grade et sont passés tous généraux conformément aux recommandations du dialogue politique qui avait été organisé au Mali.



A.B