Ouverture CANEX WKND 2024 en Algérie : Afreximbank annonce une hausse du financement alloué à l’industrie créative à 600 milliards FCFA

Le Creative Africa Nexus Weekend (CANEX WKND) 2024, une initiative phare de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), a débuté , le 16 octobre 2024, en Algérie "marquant un moment clé et significatif pour les industries culturelles et créatives de l’Afrique mondiale", selon un communiqué consulté par Abidjan.net.



Avant l’ouverture officielle, le Président du Conseil d’administration d’Afreximbank, le Professeur Benedict Oramah, a rencontré le Président de la République Démocratique et Populaire d’Algérie, Son Excellence Abdelmadjid Tebboune, pour l’informer de l’événement, de ses objectifs et de son importance à Alger, en Algérie.



Le CANEX WKND 2024 d’Afreximbank, qui se tient du 16 au 19 octobre, promet de se classer parmi les plus importants rassemblements culturels et économiques d’Afrique en 2024, avec le potentiel de faire progresser et d’étendre davantage les industries culturelles et créatives inégalées du continent. L’événement vise à mettre en œuvre des mesures panafricaines pour soutenir les secteurs culturels du continent. Des personnalités de premier plan des mondes de l’art visuel, de la musique, du cinéma, du film, de la mode et de la gastronomie se réunissent en Algérie pour cet événement de quatre jours, organisé autour du thème “Un seul peuple, uni dans la culture, créant pour le monde”.



Commentant l’événement, Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive, Commerce intra-africain et Développement des exportations à Afreximbank, a déclaré que « C’est avec un grand honneur et privilège » de se joindre au gouvernement algérien, pour souhaiter « la bienvenue au CANEX WKND 2024, une plateforme mondiale pour célébrer la créativité africaine, ses jeunes talents dynamiques, son innovation et sa détermination. »



« À Afreximbank, nous voyons d’énormes opportunités de croissance pour les industries créatives car, à l’échelle mondiale, ces industries deviennent rapidement une force économique puissante dans la plupart des économies. Nous sommes convaincus que l’initiative CANEX représente un puissant levier pour réaliser l’Aspiration Cinq de l’Agenda 2063 de l’Afrique. », a-t-elle ajouté



En soulignant le rôle d’Afreximbank dans le soutien et le renforcement des industries créatives en Afrique, Mme Kanayo Awani a annoncé que la Banque a augmenté le financement alloué à l’industrie créative, le portant à 1 milliard de dollars américains (environ 600 Milliards FCFA), contre 500 millions de dollars (300 milliards FCFA CFA) annoncés en 2022. Cette décision, a-t-elle précisé, reflète la demande croissante de financement dans le secteur. Actuellement, la Banque dispose d’un pipeline robuste de projets créatifs de plus de 600 millions de dollars américains, couvrant des investissements dans le cinéma, la musique, les arts visuels, la mode et le sport.



« Afreximbank a été très active dans le soutien de diverses activités dans l’industrie créative. En 2023, la Banque a financé son premier long-métrage, qui a été présenté en avant-première au prestigieux Festival du film de Toronto. Dans le domaine du sport, Afreximbank a financé la construction du Stade Houphouët Boigny à Abidjan, en Côte d’Ivoire, qui a accueilli certains des moments les plus mémorables de la Coupe d’Afrique des Nations plus tôt cette année. Et dans le domaine de la musique, Afreximbank a lancé la CANEX Music Factory, qui a facilité la production de 32 chansons originales, avec un album de 12 titres qui sera disponible sur les principales plateformes telles qu’iTunes et Spotify en novembre prochain. », rappelle Mme Kanayo Awani.





