Éliminatoires pour la 35e édition de la CAN - Maroc 2025 / 4e journée : 8 pays sont déjà qualifiés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Éliminatoires pour la 35e édition de la CAN - Maroc 2025 / 4e journée : 8 pays sont déjà qualifiés Publié le mercredi 16 octobre 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

CAN 2022 : l’histoire de la naissance de la Coupe d`Afrique des nations

Tweet

Du 13 au 15 octobre 2024, la 4e journée des éliminatoires, comptant pour la 35 édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football qui aura lieu en 2025 au Maroc, a permis de connaître la liste des huit premiers pays qui ont arraché leurs tickets de qualification pour la phase finale de la plus grande compétition sportive africaine.



Il s'agit notamment du Maroc, le pays organisateur, du Burkina Faso, de l'Algérie, du Cameroun, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Angola et de la République Democratique du Congo (RDC).



Cependant des pays comme la Côte d'Ivoire, champion en titre mis en ballotage par la Sierra-Leone, le Mali, la Guinée Conakry, l'Afrique du Sud, la Tunisie et bien d'autres encore devront patienter et attendre l'issue de la 5e journée pour espérer être de la grande fête du football.



La 35e édition de la CAN 2025 se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ce sera la deuxième fois, après la CAN 1988, que le Maroc organise la compétition. En attendant, les éliminatoires se poursuivent.



K.M