Transition malienne : les Colonels Assimi Goïta, Sadio Camara, Modibo Koné, Malick Diaw, Ismaël Wagué et Abdoulaye Maïga élevés au grade de Général

News Politique Article Politique Transition malienne : les Colonels Assimi Goïta, Sadio Camara, Modibo Koné, Malick Diaw, Ismaël Wagué et Abdoulaye Maïga élevés au grade de Général Publié le mercredi 16 octobre 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Le Comité National de Salut du Peuple (CNSP)

Bamako, le 19 Août 2020, le Comité National de Salut du Peuple (CNSP) a fait sa déclaration Tweet





Le Conseil des ministres de ce Mercredi 16 octobre 2024 a pris la décision d'élever au grade de Général de Corps d'Armée et de Division, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, Sadio Camara, Modibo Koné, Malick Diaw, Ismaël Wagué et Abdoulaye Maïga. Ci-dessous le tableau des mesures individuelles prises au Conseil des Ministres du mercredi 16 octobre 2024.



Au Grade de Général de Corps d'Armée à titre exceptionnel: le Colonel Assimi GOÏTA, de l'Armée de Terre



Au Grade de Général de Corps d'Armée à titre exceptionnel:



1. Colonel Malick DIAW, de l'Armée de Terre



2. Colonel Sadio CAMARA, de la Garde nationale du Mali;



3. Colonel-Major Ismaël WAGUE, de l'Armée de l'Air:



4. Colonel Modibo KONE, de la Garde nationale du Mali



Au grade de Général de Division à titre exceptionnel : Colonel Abdoulaye MAÏGA, de la Direction générale de la Gendarmerie nationale.



Au grade de Général de Division



1. Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE, de l'Armée de Terre;



2. Général de Brigade Abdrahamane BABY, de l'Armée de Terre:



3. Général de Brigade Abdoulaye CISSE, de l'Armée de Terre;



4. Général de Brigade Moussa Moriba TRAORE, de la Direction des Transmissions, des Télécommunications et de l'Informatique des Armées:



5. Général de Brigade Keba SANGARE, de l'Armée de Terre.



Rappelons que cette élévation aux grades de Général de ces autorités à la tête du pays est une recommandation du Dialogue inter-Maliens pour les acquis enregistrés ensemble et la conquête de l'intégrité du territoire.



Source: aBamako