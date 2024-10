Société : la communauté Soninké demande aux autorités de la Transition de prendre des sanctions contre Aboubacar Sidiki Fomba - abamako.com

Société : la communauté Soninké demande aux autorités de la Transition de prendre des sanctions contre Aboubacar Sidiki Fomba Publié le dimanche 13 octobre 2024

Après sa sortie polémique, la communauté Soninkés demande aux autorités de la Transition de prendre des sanctions exemplaires contre Monsieur Fomba Aboubacar Sidiki du Conseil National de Transition. Ci-dessous le communiqué de l'association culturelle



Les membres du Bureau de l'Association Culturelle Soninkė (ACS Mali) ont tenu une réunion élargie aux représentants des jeunes, des femmes et des personnes ressources de la communauté le 11 octobre 2024 au Mémorial Modibo Keita. L'ordre du jour comportait un point spécifiquement inscrit au sujet des propos de Monsieur Aboubacar Sidiki Fomba du CNT à travers les réseaux sociaux.



Les participants à la réunion ont examiné avec une extrême gravité les propos injurieux, mensongers, diffamatoires, accusatoires et attentatoires à l'honneur et å la dignité de notre communauté.



La communauté Soninké du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la Guinée Conakry, du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire et de toute sa Diaspora à travers le monde, condamne vigoureusement ces propos intentionnels, qui cherchent à nuire à sa réputation d'un peuple épris de paix, courageux, dévoué avec un sens patriotique très élevé.



Le peuple Soninké, fort de son histoire millénaire a toujours incarné des valeurs de travail, d'unité et d'inclusivité. A travers les siècles, les Soninkés ont migré partout et se sont illustrés par leur contribution exemplaire au développement socioéconomique et culturel du Mali, aussi bien dans les zones rurales que dans les grandes villes, et même au-delà de nos frontières dans la diaspora.



Partout dans le monde les Soninkés ont su porté haut les couleurs du Mali, bâtissant des ponts entre les peuples et les nations, en œuvrant constamment pour l'unité, la paix et le progrès de notre nation.



Consciente de l'impératif de la valorisation de la langue, de sa dimension transfrontalière, de la nécessité d'harmonisation de son écriture, la communauté soninké s'est organisée au sein d'une Confédération pour une meilleure coordination des actions culturelles, de prise de décisions communes pour la bonne marche de sa société.



C'est à cet effet que la Confédération a créé une académie de la langue qui est hébergée en République de Gambie. La dynamique engagée et les résultats obtenus par les experts socio linguistes ont amené la délégation permanente de la Gambie auprès de l'UNESCO à s'approprier du dossier de la langue, et avec l'appui de l'Association pour la Promotion de la Langue et de la Culture Soninkė à Paris (APS), ont porté le dossier devant le Conseil Exécutif de l'UNESCO, qui a adopté la Résolution 420/61, proclamant le 25 septembre journée internationale de la langue Soninké.



La communauté Soninké rappelle à l'ensemble du Peuple malien que la proclamation du 25 septembre comme Journée Internationale de la langue Soninké par l'UNESCO est le fruit de très longues années de travail acharné de toutes les associations soninkė de l'ensemble de nos pays et de la diaspora. Cette proclamation constitue un motif de fierté nationale, surtout que le soninkė devient ainsi la deuxième langue africaine après le swahili.



L'UNESCO est une organisation des Nations Unies, chargée de l'éducation de la culture et de la science qui réunit 192 pays du monde dont le Mali. Elle n'est pas un appendice de la France, sa seule vocation est la promotion de toutes les cultures du monde.



La Résolution 42C/61 a été adoptée en présence de l'Ambassadeur représentant permanent de la République du Mali auprès de l'UNESCO, qui est naturellement le relais des autorités du Mali. Le rôle de notre représentation, c'est aussi de se battre pour la valorisation et la promotion de nos langues nationales auprès de l'UNESCO.



Notre communauté s'indigne donc, qu'un Monsieur Fomba Aboubacar Sidiki, membre du Conseil National de Transition au Mali, dans des propos pleins de haine, de germes contre la cohésion nationale, de stigmatisation, accuse les soninkės d'être à la solde d'une quelconque puissance pour nuire à notre nation.



Au regard de la gravité des propos et de l'indignation qu'ils ont suscité, la communauté soninké demande aux autorités de la Transition de prendre des sanctions exemplaires contre Monsieur Fomba Aboubacar Sidiki du Conseil National de Transition, une institution censée incarner l'unité nationale et d'égal partage entre tous les fils et filles de la nation.



La communauté Soninké se réserve tout droit de recours susceptible de laver l'affront et redonner aux soninkés la confiance, toujours dans la solidarité et l'entraide. Le peuple soninké, fidèle à ses valeurs de travail, de paix et de patriotisme, restera debout et engagé pour la prospérité de notre chère patrie.



Dr Abdramane Sylla

Ancien ministre

Officier de l'ordre national