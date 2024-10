Montée des eaux, inondations et présence d’animaux aquatiques: le gouvernement lance une alerte aux populations - abamako.com

Montée des eaux, inondations et présence d'animaux aquatiques: le gouvernement lance une alerte aux populations
Publié le vendredi 11 octobre 2024

© AFP par HABIBOU KOUYATE

Inondations à Bamako

Mercredi 28 Aoùt 2013 à Bamako, les inondations ont fait des pertes matérielles et en vie humaine Tweet

Le Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable attire l'attention de la population malienne que suite à la situation exceptionnelle d'inondations et de montée des eaux consécutives aux effets des changements climatiques, certains animaux aquatiques et non aquatiques sont emportés par les torrents. Ces animaux se retrouvent piégés à des endroits inappropriés et parfois parmi la population.

Par conséquent, il est demandé à la population de garder son sang-froid lorsqu'elle se retrouve en présence d'une telle situation. Le ministère demande de ne pas agresser l'animal, de se mettre à l'abri et de faire appel au service des Eaux et Forêts le plus proche ou appeler les numéros dédiés (76 44 58 42 / 75 13 04 32 / 76 23 96 53) pour s'en charger.



M.S