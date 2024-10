Foncier : Le gouvernement lance une opération systématique d’immatriculation des parcelles de terrains - abamako.com

Foncier : Le gouvernement lance une opération systématique d'immatriculation des parcelles de terrains Publié le vendredi 11 octobre 2024

© Autre presse par DR

Foncier : Le gouvernement lance une opération systématique d`immatriculation des parcelles de terrains

Le Ministre de l’Urbanisme,de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire, et de la Population, M. Imirane Abdoulaye Touré a animé ce jeudi un point de presse à la Direction nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat.

La rencontre avait pour objectif d’informer la presse du lancement très prochain de l’opération systématique d’immatriculation des parcelles de terrain en République du Mali.



Initiée par les plus hautes autorités et sur instruction duprésident de laTransition, ladite opération a pour but de réduire considérablement les litiges fonciers dans notre pays.



Il s’agit à travers ces opérations de procéder à l’immatriculation de toutes les parcelles bâties et non bâties. Elles concernent dans une première phase les sites de Medina Coura, Kalabancoura sud extension, kalànbacoro plateau, et zerny.



Le Ministre, Touré dans ses propos a expliqué les différentes étapes des opérations , en précisant que seules les parcelles issues de lotissements réguliers seront immatriculées.



En conclusion, en rassurant les populations, il a rappelé le rôle crucial de la Direction générale des Domaines et du Cadastre l’un des services principaux pour la bonne marche des opérations.



