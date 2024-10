Coopération sous-régionale : le Port de Lomé veut accroître ses liens avec Niger - abamako.com

News Économie Article Économie Coopération sous-régionale : le Port de Lomé veut accroître ses liens avec Niger Publié le jeudi 10 octobre 2024 | aBamako.com

Coopération sous-régionale : le Port de Lomé veut accroître ses liens avec Niger

Le Port Autonome de Lomé (PAL) est à l'offensive dans la sous région ouest africaine et sur le plan international pour soutenir sa dynamique d'amélioration constante de la qualité de ses services. Objectif, renforcer son attractivité régionale.



Les émissaires de la Communauté Portuaire de Lomé, conduits par le Contre-Amiral Fogan Kodjo ADEGNON, Président de l’Alliance pour la Promotion du Port de Lomé (A2PL), se sont rendus au Niger pour une mission de prospection qui durera cinq jours, du 6 au 11 octobre 2024.



Cette délégation prendra langue avec les autorités nigériennes en charge des transports, du commerce, des douanes ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger pour échanger éventuellement sur la présentation des mesures incitatives offertes par le Port de Lomé aux opérateurs économiques nigériens pour faciliter le transit des marchandises à destination ou en provenance du Niger, selon Afreepress.



Cette mission, dont le but est de positionner le Port de Lomé comme une plateforme logistique de premier plan pour les échanges commerciaux en Afrique de l’Ouest, s'étendra aux deux autres Etats de l'AES à savoir le Burkina Faso et le Mali dans les heures et jours à venir.



Ces mesures, tant au niveau du Niger que des autres pays membres de l'AES, ont pour but de rassurer la partie nigérienne relativement à la baisse des coûts, d’accélération des opérations de transit et de sécurisation des corridors commerciaux.



Les différentes délégations étaient composées du côté togolais de plusieurs membres issus de l’Autorité portuaire, des acteurs de la chaîne du transport maritime, et du côté nigerien des autorités en charge des transports, du commerce, des douanes ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nige, des opérateurs économiques, des syndicats des transports, ainsi que les importateurs et exportateurs.





Il faut souligner, à toute fin utile, que cette mission permettra de renforcer la coopération aussi bien entre les deux pays que le Burkina Faso et le Mali.





