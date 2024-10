Affaire de l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires : des témoins clés font d’importantes révélations - abamako.com

Affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires : des témoins clés font d'importantes révélations Publié le jeudi 10 octobre 2024

Le procès relatif à l'achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires a repris ce mercredi 09 octobre 2024.

C’est le lundi 7 octobre 2024 vers 10h30 que l'audience a repris en son 11ème acte avec la comparution de Ousmane Bouaré, l'un des témoins phares dans une salle d'audience bondée de monde et surchauffée. Au cours de son audition, Ousmane Bouaré, assistant de Amadou Kouma, représentant de la société GUOSTAR et membre de la commission de réception des équipements militaires au moment des faits, a dit avoir agi sous les directives de son supérieur hiérarchique.

Interrogé par la défense sur d'éventuels liens familiaux avec Mme Bouaré Fily Sissoko, il a démenti toute parenté. "Je ne l'ai jamais connue, et c'est ici, aujourd'hui, qu'elle me voit pour la première fois", a-t-il insisté. Bouaré est allé plus loin dans son témoignage en soulignant que tous les équipements avaient été livrés à 100 % et que des preuves en attestaient la véracité de ses propos. Il a même expliqué son rôle dans le retrait de chèques, notamment un montant de 900 millions de FCFA de la banque Atlantique, effectués au nom d'Amadou Kouma. Suivront les auditions du commissaire colonel-major Abdel Kader Sidibé, alors directeur des finances et du matériel du ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) entre 2013 et 2014, et de Mamadou N. Traoré, militaire chargé du matériel à la direction des hydrocarbures.

Témoignant, Abdel Kader Sidibé n'a pas nié les faits. Il a déclaré avoir reçu un protocole signé de 69 milliards FCFA, alors que le crédit disponible du ministère n'était que de 33 milliards. Selon lui, il avait mis en place le premier comité de réception des équipements sans plus de détails sur l'exécution du protocole après son départ.

Quant à Mamadou N. Traoré, militaire chargé du matériel à la direction des hydrocarbures, il a confirmé que tous les équipements avaient été réceptionnés singulièrement 281 véhicules. Il a ajouté que les formations nécessaires avaient été effectuées. Mais, le ministère public a mis en doute la conformité des véhicules en posant des questions techniques sur la puissance des moteurs. Traoré a assuré que ces véhicules étaient fonctionnels depuis leur livraison en 2014, soulignant la qualité du matériel.





Bien avant eux, plusieurs autres témoins clés comme le général Sidiki Samaké, le lieutenant-colonel Sidi Coulibaly, le général Drabo, se sont succédé à la barre le jeudi 03 octobre dernier. Leurs témoignages ont permis de faire avancer le dossier et de situer les responsabilités.



K.M